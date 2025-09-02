Venezia 82: Le Winx incantano il Festival in attesa dell’arrivo della nuova serie

Anticipazioni TV

Le iconiche fate di Iginio Straffi hanno incantato La Mostra Del Cinema di Venezia, tra eventi esclusivi e atmosfere magiche, in attesa dell’arrivo della nuova serie Winx Club – The Magic is Back. Scopriamo cosa è successo.

L’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica è stata resa ancora più magica dal mondo di Winx Club. Le fate create da Iginio Straffi hanno conquistato la Laguna di Venezia con il loro mondo fatato. Tutto questo in occasione dell’uscita della nuova serie animata, intitolata Winx Club – The Magic is Back, in arrivo dal 2 ottobre 2025 e in autunno sulla Rai.

Le Winx incantano La Mostra del Cinema di Venezia 2025

Le Winx sono sbarcate alla darsena del Lido e hanno incantato Venezia 82 con la loro magia. Tutto questo è accaduto lo scorso 30 agosto 2025. Durante la giornata si sono susseguiti momenti indimenticabili, in cui Bloom, Stella, Aisha, Flora, Tecna e Musa hanno animato alcuni degli spazi simbolo della kermesse anche grazie ad una serie di scatti iconici. In serata, il party esclusivo Winx Club: The Magic is Back al Bluemoon Beach Club del Lido, nella location del ristorante bar Acquasalsa, parte del progetto Venezia Cult. Per una notte la spiaggia si è trasformata nel mondo di Alfea, tra installazioni immersive completamente ispirate al mondo del Winx Club, spettacolari allestimenti in balloon design e cocktail ispirate alle fatine. A fare da colonna sonora un DJ set speciale con remix esclusivi delle canzoni più amate della serie.

Iginio Straffi premiato con il Filming Italy Award alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia

Iginio Straffi, il creatore dell’universo magico della Winx e fondatore del gruppo Rainbow, è stato protagonista del panel La Creatività Italiana che Parla al Mondo, organizzato dal 7ª edizione dell'ITTV International Forum e ha poi ricevuto il Filming Italy Award, assegnato dal festival diretto da Tiziana Rocca, per celebrare il traguardo dei 30 anni di Rainbow. Straffi ha così dichiarato:

È un immenso piacere prendere parte alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia per festeggiare 30 anni di traguardi Rainbow e celebrare insieme ai fan il lancio imminente della nuova serie Winx Club: The Magic is Back, un nuovo capitolo della nostra saga più iconica che andrà in onda da ottobre per portare ancora una volta storie magiche, avvincenti e ricche di valori positivi al pubblico di tutto il mondo”.

L’appuntamento con Winx Club – The Magic is Back è per il 2 ottobre 2025 su Netflix e in autunno sulla Rai. La nuova serie ci farà fare un ritorno nel passato ma con più tecnologia e più glamour, come solo le Winx sono in grado di fare.