Winx Club: The Magic is Back, la nuova serie dedicata alle fate Winx sta per arrivare su Netflix e sulla Rai

Tutto pronto per tornare ad Alfea volando con le ali delle fatine più glamour della TV. La nuova attesissima serie targata Rainbow sta per arrivare e ci riserva grandi novità in una veste ancora più tecnologica. Che cosa dobbiamo aspettarci da Winx Club: The Magic is Back? Ve lo sveliamo e vi mostriamo anche il trailer ufficiale.

Riconoscete una fata dal primo sguardo come riesce a fare Stella? Sicuramente sì perché si tratta delle fate più magiche della TV: le Winx! Rainbow sta per farci un regalo favoloso, un ritorno magico, dove la magia ci riporterà nella scuola di Alfea con le sue 6 fatate allieve più promettenti. Dal 2 ottobre 2025 su Netflix e in autunno sulla Rai arriva Winx Club: The Magic is Back. Ma quali novità ci attendono? Scopriamolo ed emozioniamoci con il trailer ufficiale della nuova serie.

Winx Club: The Magic is Back arriva su Netflix e sulla Rai

La magia è tornata e sta arrivando su Netflix e sulla Rai per emozionare vecchi e nuovi fan delle fate più luminose di Alfea. Winx Club: The Magic is Back è il reboot in nuova veste del Winx Club e la storia di Bloom, dalla scoperta dei suoi poteri all’incontro magico con la misteriosa fata dorata, sua guida, rivive con una nuova grafica e con nuove avventure, tutte da scoprire. La serie è stata realizzata interamente in CGI e dimostra quanto l’impegno del team di Iginio Straffi continui e si confermi sempre attento all’avanguardia tecnologica. Le avventure delle Winx continuano dopo 8 stagioni di grandi successi e di nuovi poteri scoperti – ultimi tra tutti il Cosmix e il Crystal Sirenix – e lo fanno con un ritorno al passato o meglio un nuovo inizio. Ma cosa intendiamo? Ve lo sveliamo subito con il trailer ufficale di questa nuova avventura.

La nuova avventura delle Winx è un ritorno alla magia e agli inizi

Come avete potuto notare dal trailer Winx Club: The Magic is Back è un ritorno al passato anzi un ritorno alla magia in una nuova ambientazione ancora più ricca di azione, misteri da svelare, amicizie da stringere e nemici da battere. Si riparte dalla storia di Bloom e dalla scoperta della sua natura magica, quella che la porterà – grazie a Stella e Flora arrivate sulla Terra per lei – nella mitica Alfea, dove l'attendono le altre sue compagne Musa, Aisha e Techna. La nuova serie Winx appassionerà nuovi e vecchi fan a scoprire e riscoprire quel fantastico mondo volante delle fate con ambientazioni più immersive che mai, trasformazioni straordinarie che coinvolgeranno tutti gli esseri magici ma anche con una costumistica ancora più ricercata, con look moderni e come sempre improntati alla personalità di ciascuna protagonista. Come ha rivelato Iginio Straffi, Fondatore e Presidente della Rainbow:

"Siamo entusiasti di condividere questa nuova avventura con i milioni di fan che aspettano il ritorno delle Winx e siamo pronti ad accoglierne di nuovi in questo magico viaggio. Winx Club: The Magic is Back è un nuovo inizio, ma con lo stesso obiettivo di sempre: crescere insieme al nostro pubblico, offrendo contenuti di qualità, valori positivi e, naturalmente, un tocco di magia”.

E noi “ragazze del Winx Club” cresciute “sotto il segno di Winx” non vediamo l’ora di ripartire con le nostre fate, di incontrare gli Specialisti, di affrontare le Trix, stilose quanto cattive streghe ma anche di affrontare Valtor, il perfido stregone. E come Bloom, Musa, Aisha, Stella, Tecna e Flora siamo sempre pronte a scoprire nuovi mondi, nuovi amici ma anche a capire il valore dell’amicizia. E come dice Bloom “Winx significa tutto, è questa la magia di Winx!”.