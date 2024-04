Vanina - Un vicequestore a Catania: il gran finale di stagione va in onda stasera su Canale 5

Anticipazioni TV

Stasera ultimo e imperdibile appuntamento con Vanina - Un vicequestore a Catania, la fortunata fiction di Canale 5 con Giusy Buscemi.

L'attesa è finita! Stasera, mercoledì 17 aprile, in prima serata su Canale 5 andrà in onda l'ultima e imperdibile puntata della serie Vanina - Un vicequestore a Catania, che vede protagonista Giusy Buscemi.

Vanina - Un vicequestore a Catania: la trama della fiction di successo con Giusy Buscemi

Dopo una brillante carriera nell'antimafia, Vanina (Giusy Buscemi) decide di lasciare Palermo e trasferirsi a Catania nel tentativo di cambiare vita. Alla Mobile di Catania, dove diventa capo della Omicidi, trova una nuova squadra con cui riesce subito a legare: il “Grande Capo” Tito Macchia (Orlando Cinque), l’ispettore capo Carmelo Spanò (Claudio Castrogiovanni), l’ispettrice Marta Bonazzoli (Paola Giannini), l’impacciato e goffo sovrintendente Mimmo Nunnari (Giulio Della Monica) ed il giovane agente Salvatore Lo Faro (Danilo Arena). La verità, però, è che dietro alla sua grande energia e determinazione, si nasconde un passato doloroso da cui cerca di scappare, legato alla morte del padre, l’ispettore Giovanni Guarrasi, e alla fine della relazione con Paolo Malfitano (Giorgio Marchesi), magistrato operativo nell’antimafia. Siete curiosi di conoscere la storia di Vanina?

Vanina - Un vicequestore a Catania, stasera in onda su Canale 5 l'ultima puntata

Delusa per non essere riuscita ad arrestare l'ultimo killer di suo padre, Vanina focalizza tutte le sue energie sull'omicidio di Esteban Torres, un esule cubano dai loschi affari con doppia cittadinanza americana e italiana e residente in Svizzera. Il vicequestore inizia le indagini e presto scopre che Esteban era un uomo di punta della mafia americana, punto cardine dei rapporti fra clan americani e clan siciliani. Un misterioso delitto legato alla catanese Roberta Geraci, ritrovata anche lei senza vita. Vanina dovrà affrontare un’indagine sorprendente, che spazierà dalla lontana realtà di un intrigo internazionale alla dimensione più profonda e arcaica della sua amata Sicilia. Si prevedono sviluppi anche sul versante sentimentale. Chi sceglierà tra Paolo Malfitano e Manfredi Monterreale? La protagonista troverà un valido sostegno in Manfredi anche nelle indagini sul nuovo caso, ma non riuscirà a rimanere indifferente al suo ex Paolo.

Vanina - Un vicequestore a Catania va in onda su Canale 5 alle ore 21.40.