Una Vita Anticipazioni Spagnole: Rosina scopre la verità sulla morte di Bellita Del Campo

Le Anticipazioni di Una Vita provenienti dalla Spagna rivelano che José Miguel non rincasa con la moglie: che fine ha fatto Bellita? Rosina è determinata a scoprirlo...

Nelle puntate italiane di Una Vita José Miguel e Bellita, insieme ad Aloida, hanno momentaneamente lasciato il quartiere per andare in Argentina da Cinta. Le anticipazioni spagnole, invece, ci mostrano quando sarà giunto per loro il momento di rincasare, la cantante non ci sarà... il marito e la domestica annunciano la sua morte! La verità, però, è un'altra, e la Hidalgo la sta per scoprire...

Una Vita Anticipazioni Spagnole: I Dominguez corrono da Cinta...

Mentre noi non vediamo ormai da tempo José Miguel e Bellita, perché entrambi lontani da Calle Acacias, i telespettatori spagnoli li hanno già visti tornare... ed affrontare un gran bel problema. I coniugi Dominguez, da genitori amorevoli e premurosi quali sono, non hanno esitato neanche per un secondo, e si sono messi in viaggio con Aloida per l'Argentina non appena hanno saputo che la loro Cinta aveva avuto delle minacce d'aborto. Ma in America Latina qualcosa è andato storto...

Bellita viene perseguitata da uno stalker, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

Impegnata ad accudire sua figlia in stato interessante, la cantante ha involontariamente catturato l'attenzione di un suo sostenitore... che si è ben presto rivelato essere un vero e proprio stalker. Per potersene liberare, la Del Campo ha escogitato un piano insieme al marito: anzitutto, i due si sono visti costretti a lasciare il Paese e a rincasare in fretta e furia, come è stato consigliato loro dalle autorità interpellate, ed hanno poi inscenato la tragica morte della donna!

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Rosina scopre la verità sulla morte di Bellita!

Chiunque nel quartiere piange la dipartita di Bellita. Soltanto il Dominguez e la cameriera che lavora al suo servizio sanno come stiano realmente le cose. Ben presto, però, anche Rosina, la quale si è messa ad investigare, convinta che il padre di Julio e di Cinta le stesse mentendo, entra a conoscenza della verità. La madre di Leonor, infatti, origlia una conservazione tra José Miguel ed Alodida, e fraintende: capisce che loro hanno ucciso l'artista! Allora, a scanso di pericolosi equivoci, l'uomo vuota il sacco. Nel momento in cui Bellita dovrà necessariamente recarsi in paese per delle commissioni, saranno proprio l'Hidalgo e la domestica a coprirla. Liberto, tuttavia, si renderà conto del fatto che la consorte gli stia nascondendo qualcosa...

