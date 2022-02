Una Vita Anticipazioni Spagnole: Natalia uccide Marcos per salvare Genoveva!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Una Vita provenienti dalla Spagna rivelano che Marcos, intento ad assalire Genoveva, verrà pugnalato a morte alle spalle da Natalia!

Nelle puntate italiane di Una Vita Genoveva e Natalia si giurano di stare sempre l'una dalla parte dell'altra. Le anticipazioni spagnole, infatti, ci mostrano fino a che punto si spingeranno per tener fede al loro patto: la Dark Lady inviterà a casa sua Marcos per fargli confessare che, anni fa, in Messico, violentò la sorella di Aurelio. Qualcosa, però, andrà storto, e rendendosi conto della trappola tesagli dalla Salmeron, l'aggredirà. A questo punto interverrà la Quesada, la quale gli conficcherà un pugnale nella schiena, ammazzandolo!

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Genoveva e Natalia alleate!

Mentre noi vediamo Genoveva decidere di prendere le parti di Natalia, la quale ha contro tutto il quartiere per aver minato il rapporto tra Antonito e Lolita, i telespettatori spagnoli hanno già visto la Quesada sdebitarsi a dovere con la Dark Lady, salvandole letteralmente la vita. Una volta che sono entrate in confidenza, la messicana si sente a suo agio nel confessare alla Salmeron che cosa subì in passato. Natalia, infatti, ha una ferita tuttora aperta e sanguinante sul cuore: quando era in Messico, un uomo abusò di lei... e si dà il caso che si tratti proprio di Marcos Bacigalupe!

Marcos assale Genoveva, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

L'ex moglie di Felipe, allora, comunica alla Quesada quale sarà la loro prossima mossa: per aiutarla a vendicarsi, inviterà il padre di Anabel a casa sua, mentre lei starà lì, nascosta, e dovrà soltanto gustarsi la scena. Che cosa ha in mente Genoveva? Marcos accetta la proposta della signora, e ben presto i due si ritrovano a brindare con una coppa di champagne sul divano. L'uomo non sospetta minimamente che nell'appartamento ci sia anche Natalia. La Salmeron prova a sedurlo, ma soltanto nel tentativo di sfilargli la pistola: l'assassina di Marcia vuole puntargliela contro ed estorcergli un'ammissione di colpa. Il Bacigalupe, però, si rende conto di essere vittima di un agguato prima che la donna riesca ad appropriarsi dell'arma e l'assale!

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Natalia uccide Marcos!

A questo punto, senza pensarci due volte, la sorella di Aurelio esce fuori dal suo nascondiglio e conficca un pugnale nella schiena del violentatore. Il colpo è fatale: Marcos muore in casa di Genoveva. Quest'ultima, proprio come quando Laura la salvò uccidendo Javier Velasco, è riuscita a farla franca ancora una volta. La Salmeron può ritenersi soddisfatta, ma mai quanto la Quesada, la quale non si sente in colpa per aver commesso un omicidio, bensì si sente sollevata al pensiero che giustizia, a distanza di anni, sia finalmente stata fatta!

