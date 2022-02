Una Vita Anticipazioni 18 Febbraio 2022: Genoveva e Natalia promettono di sostenersi a vicenda!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 18 Febbraio 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Genoveva e Natalia, da buone amiche si prometteranno aiuto reciproco.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 18 Febbraio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.25 su Canale5: Natalia ringrazia Genoveva dell'aiuto e le due si promettono di sostenersi a vicenda. Le condizioni di Lolita continuano a essere critiche e Antonito le chiede, disperato, di perdonarlo.

Una Vita Anticipazioni: Susana contro i Quesada

Susana non demorde, l'anziana bigotta del quartiere, sono giorni che distribuisce volantini che istigano il quartiere contro gli stranieri. A spingere l'ex sarta ad impegnarsi tanto è l'antipatia nei confronti dei nuovi vicini Messicani, nel suo mirino in realtà non ci sono tutti gli stranieri, Marcos e sua figlia Anabel le sono indifferenti, il suo odio è rivolto contro Aurelio e Natalia, in particolare verso quest'ultima rea di aver fatto aggravare la povera Lolita.

Genoveva offre il suo supporto a Natalia, nella Puntata di Una Vita del 18 febbraio 2022

Quando la Quesada scopre le intenzioni della donna va su tutte le furie, raccolto un volantino da terra, corre impulsivamente contro Susana per affrontarla, ma Genoveva riesce ad intercettarla e a fermarla. La Salmeron, segretamente in amicizia con i due fratelli, consiglia a Natalia come sopravvivere nel quartiere cercando di ingraziarsi le signore. La giovane sorella di Aurelio le sarà davvero grata, la ragazza capirà finalmente di aver trovato una buona amica. Le due arriveranno addirittura a promettersi di sostenersi a vicenda!

Una Vita Anticipazioni: Antonito prega Lolita di perdonarlo

Antonito si da da fare, cerca prodigiose cure che possano salvare Lolita, ma la malattia corre veloce e dopo l'ennesimo malore, per la donna non sembrano davvero esserci più speranze. E' rimasto poco tempo e anche la fiduciosa Lolita pare ormai aver preso atto della sua imminente fine, è per questo che tra le lacrime di tutti, soprattutto della sua cara amica Casilda, ha chiesto a Ramon e Carmen di prendersi cura di Moncho e Antonito. Il Palacios sconcertato e addolorato da questa presa di coscienza, pregherà Lolita di perdonarlo davvero, il poverino infatti non si da pace all'idea di aver tradito sua moglie proprio in un momento così complicato. Nonostante Lolita gli abbia già detto di voler voltare pagina, ora il marito cerca solo una sincera assoluzione!

