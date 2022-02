Una Vita Anticipazioni Spagnole: Natalia brutalmente aggredita. Aurelio vuole vendetta!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Una Vita provenienti dalla Spagna rivelano che Natalia sarà vittima di un tentato omicidio. Aurelio, allora, giura che stanerà il misterioso malvivente e gliela farà pagare...

Nelle puntate italiane di Una Vita Natalia è appena riuscita a far cadere Antonito ai suoi piedi. Le anticipazioni spagnole, invece, ci mostrano che la messicana, su ordine di Genoveva, proverà a sedurre Felipe... fino a quando non inizierà a provare qualcosa di autentico per lui, così come lui per lei. La Quesada, però, non potrà godersi la love story con l'Alvarez-Hermoso, perché verrà aggredita con violenza. Chi è il colpevole? Genoveva? Stavolta, forse, no. Aurelio, intanto, giura vendetta!

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Genoveva si allea con Aurelio...

Mentre noi vediamo Natalia riuscire a sedurre Antonito, i telespettatori l'hanno già vista provare a sedurre qualcun altro, ossia Felipe. Una volta uscita dal carcere, e dopo aver ascoltato l'avvocato confessarle con una certa soddisfazione di aver richiesto l'annullamento del loro matrimonio, Genoveva ha iniziato a bramare vendetta. La donna vuole farla pagare all'Alvarez-Hermoso per averle spezzato il cuore, ingannandola e bistrattandola, ma anche a tutta Calle Acacias: nessuno degli abitanti del quartiere, in fin dei conti, è mai stato davvero dalla sua parte. La Salmeron, allora, si mette alla ricerca di un alleato che sia spietato tanto quanto lei, determinata a diventare la regina indiscussa di Acacias, e lo trova in Aurelio Quesada.

Natalia s'innamora per davvero di Felipe, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

Anzitutto, per continuare ad esercitare una forma di controllo sull'ex marito, Genoveva ordina alla sorella del suo complice, Natalia, di conquistare prima la fiducia e poi il cuore di Felipe. Ciò che l'assassina di Marcia non avrebbe potuto prevedere è che, alla fine, la messicana avrebbe cominciato a nutrire un autentico sentimento per il padre di Tano. Infatti, la Quesada accetta persino di spalleggiare l'Alvarez-Hermoso nel momento in cui quest'ultimo tenterà di far riappacificare Antonito e Lolita. La nuova arrivata, dunque, a differenza del fratello, dimostrerà di avere un cuore... peccato che Natalia si sia comunque già fatta dei nemici: un misterioso malvivente l'aggredisce!

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Chi ha assalito Natalia? Aurelio è inferocito!

Chi è colpevole di aver quasi ucciso la bella fanciulla? In cima alla lista dei sospettati, neanche a dirlo, figura il nome della Salmeron. L'ex vedova Alday, in effetti, potrebbe aver scoperto che la Quesada non le era così fedele come credeva, essendosi innamorata di Felipe, e, preda della rabbia e della gelosia, potrebbe aver commissionato il suo omicidio. Tuttavia, stavolta Genoveva potrebbe essere innocente. La donna non era l'unica ad avere un movente, perché c'è qualcun altro ad odiare la vittima, come ad esempio Marcos. L'uomo d'affari è sicuro che sia stata Natalia ad avvelenare Felicia, dato che tutti gli indizi portano a lei. Intanto, Aurelio giura ad Anabel che il responsabile non resterà impunito...

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.