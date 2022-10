Una Vita Anticipazioni Spagnole: Hortensia confessa il suo scabroso segreto...

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Una Vita, Hortensia confessa a Rosina perché non vuole rendere pubblica la sua love story con Pascual... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Spagnole della fortunata soap opera!

Ad oggi, Hortensia e Pascual si amano, ma in gran segreto, per volontà della donna. Le Anticipazioni spagnole delle puntate di Una Vita, che ben presto andranno in onda su Canale 5, ci mostrano che la Rubio senior confiderà a Rosina - dopo che quest'ultima l'avrà beccata a baciare il padre di Guillermo - che non vuole ufficializzare la relazione amorosa per un motivo specifico. La sorella maggiore, infatti, nasconde un segreto, e se da un lato non ha intenzione di vuotare il sacco, dall'altro non ha intenzione d'intraprendere una storia d'amore seria senza poter essere del tutto onesta. Hortensia racconta a Rosina che Azucena è stata concepita fuori dal suo matrimonio, e non se la sente di parlarne con il Sacristan senior... Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame iberiche della soap opera.

Hortensia e Pascual si amano in segreto, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

Mentre noi vediamo Hortensia abbandonarsi felicemente alla passione con Pascual, i telespettatori spagnoli hanno già visto che, poco prima dell'atteso finale di stagione, la donna si ritroverà ben presto a dover fare i conti con la sua coscienza. La Rubio senior, infatti, nasconde uno scabroso segreto. La sorella di Rosina, inizialmente, non vuole rendere pubblica la sua relazione amorosa con il figlio di Inma. Nonostante il Sacristan senior glielo abbia chiesto sin dal momento del loro primo bacio, e nonostante anche Hortensia vorrebbe viversi questa love story alla luce del sole, quest'ultima, si affretta a negargli il permesso di palesare ciò che sentono l'uno per l'altra... Ma perché?

Anticipazioni Spagnole Una Vita: Rosina becca Hortensia e Pascual!

In principio, la donna giustifica la sua opposizione ad amarsi in pubblico, dicendo all'uomo che non ci farebbe una bella figura con Azucena. Dopotutto, Hortensia non voleva che la figlia s'impegnasse con Guillermo, non ritenendolo all'altezza. Pertanto, ritenendo questa una giustificazione plausibile, Pascual accetta di tenere la bocca chiusa, e di continuare quindi a stare con lei in gran segreto...Rosina, però, sospettando qualcosa, tende una trappola alla donna, e la coglie in flagrante tra le braccia dell'uomo.

Hortensia confessa, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

Dato che la madre di Leonor ha assistito al loro bacio, il Sacristan senior confessa... facendo infuriare l'amata. Sconcertata dalla reazione della Rubio senior, Rosina prova ad indagare sul perché si comporti in questo modo bislacco. La signora, allora, vuota il sacco, ed ammette che non vuole ufficializzare la loro love story perché non vuole rivelare all'amante in quali circostanze è stata concepita Azucena, ma, per correttezza, non vorrebbe neanche nasconderglielo. Ed ecco qual è la verità: la ballerina è nata al di fuori del matrimonio, dato che Hortensia era rimasta incinta del suo primo fidanzato, che poi è morto in guerra. Pascual, e soprattutto Azucena, lo verranno mai a sapere?

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10