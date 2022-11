Una Vita Anticipazioni Spagnole: Felipe e Lolita s'innamorano... in un'altra vita!

Anticipazioni TV

Nell'episodio finale di Una Vita, Felipe e Lolita sembrano irresistibilmente attratti l'uno dall'altra... Ma che cosa succede? Scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Spagnole della fortunata soap opera!

Ad oggi, Felipe sta per partire con la sua futura moglie, Dori, e Lolita sta per dare avvio ad una frequentazione con Fidel. Le Anticipazioni spagnole dell'ultima puntata di Una Vita, che domani andrà in onda su Canale 5, ci mostrano che tra l'avvocato e la bottegaia, abbigliati con indumenti moderni, scoccherà la scintilla! In realtà, l'Alvarez-Hermoso non è l'Alvarez- Hermoso: è un suo discendente. Allo stesso modo, la Casado non è davvero la Casado, ma è identica a lei, perché è una sua lontana parente... Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame iberiche dell'episodio finale della soap opera spagnola.

Calle Acacias ai giorni nostri, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

Mentre noi abbiamo sempre visto gli abitanti di Calle Acacias abbigliati con i vestiti dell'epoca, i telespettatori spagnoli li hanno già visti con abiti moderni... e a breve li vedremo anche noi. Nel corso dell'episodio finale della soap opera spagnola, che andrà in onda domani su Canale 5, avremo modo di fare un ennesimo ed ultimo salto temporale; così, scopriremo com'è il quartiere ai giorni nostri...

Anticipazioni Spagnole Una Vita: Felipe è Ian e Lolita è Maria Dolores!

Dopo che Bellita, la quale ha ottenuto un'onorificenza per la sua carriera, canta una canzone per celebrare Acacias, il quartiere cambia aspetto. Siamo nell'anno corrente, e lo notiamo da come sono vestiti gli attori che interpretano Felipe e Lolita, rispettivamente Marc Parejo e Rebeca Alemany. Ora il primo è Ian, un discendente dell'avvocato, mentre la prima è Maria Dolores, una discendente della bottegaia.

Ecco come finisce la soap opera spagnola, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

La prima persona che Ian incontra è appunto Maria Dolores. I due chiacchiereranno. Dopodiché, lui incontrerà una giovane piuttosto simile a Genoveva, e si confronterà con un politico che ha tutta l'aria di essere Jacinto, e con un uomo dalle sembianze di Ramon. Ad un certo punto, appariranno anche due persone somiglianti a Fabiana e Liberto, che sono paramedici, una madre, simile Rosina, ed una figlia, simile a Casilda, ed una donna delle pulizie con l'aspetto di Alodia. Per finire, Ian chiederà alla parente della Casado di andare a prendere un caffè, e Maria Dolores accetterà...

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10