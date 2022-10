Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 5 ottobre 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale 5: la cena a casa Rubio è stata molto interessante. Il giovane Guillermo ha trovato il coraggio di chiedere a Hortensia il permesso di corteggiare Azucena e sembra che l'abbia ottenuto. Ma la sorella di Rosina non è per nulla soddisfatta di come è andata la serata. Pascual non si è presentato e per lei è una grande mancanza di rispetto. La donna decide di affrontarlo faccia a faccia e di chiedergli immediate spiegazioni sulla sua assenza. Il Sacristan è sconvolto, non si aspettava una reazione simile da parte della donna e racconta l'avvenuto a Liberto, desideroso di saperne di più. Intanto Genoveva, sempre pronta a farla pagare a suo marito, fa una proposta a Rodrigo per liberarsi dei loro nemici e lui accetta senza pensarci ma una telefonata rischia di ribaltare di nuovo la situazione.

Hortensia aggredisce Pascual in Una Vita Anticipazioni Puntata 5 ottobre 2022

Le acque si sono calmate tra la famiglia Sacristan e quella delle sorelle Rubio. Il futuro di Azucena e Guillermo sembra essere finalmente roseo. Per sancire definitivamente la pace, Rosina e Hortensia hanno organizzato una cena a casa loro e hanno invitato i loro vicini. Ma alla serata si sono presentati solo Inma e Guillermo. Pascual ha deciso di non partecipare. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che nella puntata del 5 ottobre 2022, Hortensia vorrà prendersi la sua vendetta. Furiosa per la sua assenza, la Rubio deciderà di affrontare faccia a faccia il locandiere e di chiedergli immediate spiegazioni per la sua ignobile assenza. Pascual rimarrà stupito dalla reazione della donna; mai si sarebbe aspettato che la sua decisione di non partecipare alla riunione di famiglia, scatenasse così tanto l'ira della sua grande rivale. Per capirci di più, ne parlerà con Liberto. Cosa sta succedendo a sua cognata?

Anticipazioni Una Vita Puntata 5 ottobre 2022: Genoveva fa un'allettante proposta a Rodrigo

Rodrigo è sceso a patti con Aurelio per liberarsi di David. Il Lluch è furioso contro l'Exposito e non può sopportare che, in sua assenza, il ragazzo si sia insinuato nella vita e nel cuore del sua amata moglie. Per questo, quanto il Quesada gli ha proposto di aiutarlo ad annientare il suo rivale – in cambio della formula del gas – lui ha finito per accettare. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che il chimico riceverà un'altra offerta, molto più allettante e vantaggiosa. A fargliela sarà Genoveva. La Salmeron non ha abbandonato il suo proposito di distruggere suo marito e proporrà a Rodrigo di unire le forze per liberarsi di entrambi i loro fardelli. Lo scienziato non se lo farà ripetere due volte; è un'ottima occasione per riprendersi la sua vita e la sua Valeria.

Una Vita Anticipazioni: Genoveva riceve una misteriosa e brutale telefonata

Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che Genoveva dovrà affrontare un altro annoso problema. Dopo aver stretto un accordo con Rodrigo ed essere tornata all'attacco contro Aurelio, la Salmeron sarà dovrà fare un passo indietro. A costringerla sarà una misteriosa telefonata da Bilbao. La donna scoprirà con orrore che uno dei suoi grandi segreti è appena stato rivelato e crollerà in preda al terrore. Che cosa avrà spaventato così tanto la Dark Lady di Acacias? Quale oscurità si cela ancora dietro al suo personaggio?

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10