Una Vita Anticipazioni 4 ottobre 2022: Rodrigo scende a patti con Aurelio per liberarsi di David!

Vediamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 4 ottobre 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 14.15 su Canale5: Aurelio chiede a Rodrigo di aiutare i chimici a realizzare il gas; in cambio, lui farà fuori David, di modo che non sia più di ostacolo tra lui e Valeria.

Una Vita Anticipazioni: Rodrigo sviene di fronte al bacio di Valeria e David

Nonostante i sentimenti provati per un altro uomo, Valeria non ha mai smesso di pensare a Rodrigo. La sua preoccupazione per le sorti del marito è sempre stata sincera e profonda. La poverina non ha intenzione di ferirlo anche se sa di non poter negare il suo amore per David. Appena il Lluch verrà liberato infatti, confesserà tutto con estremo tatto... Questo è quello che sperava di fare Valeria ma poi si è trovata Rodrigo di fronte e il suo piano è andato a rotoli. I due amanti hanno visto il poverino svenire per lo sconvolgimento a quel punto Valeria ha chiesto a David di lasciarla sola con suo marito così da rassicurarlo e spiegargli tutto.

Una Vita Anticipazioni: Valeria sceglie Rodrigo!

Nell'attesa che Rodrigo si riprenda Valeria si reca in bottega da Lolita, dove finisce per sfogarsi e confidarsi. La ragazza parla a Lolita del suo finito matrimonio con David e su quanto è accaduto con Rodrigo, suo vero marito. Intanto il poverino finalmente rinviene e inizia a frugare tra le cose di Valeria per vederci chiaro. Così scopre una lettera in cui la moglie ammette la sua relazione con David e confessa di amarlo. Quando quindi Valeria rincasa, Rodrigo è pronto ad incassare il colpo, la moglie però lo stupisce: Valeria è pentita e vuole che Rodrigo la perdoni e le conceda la possibilità di riprovarci!

Rodrigo cede alla richiesta di Aurelio? Nella Puntata di Una Vita del 4 ottobre 2022

Nonostante Valeria alla fine abbia deciso di restare con lui, Rodrigo ferito e arrabbiato si è messo in testa di voler punire l'amante di sua moglie, liberarsi di lui e mettere al sicuro il suo matrimonio. L'ignara Valeria, è convinta di aver fatto la cosa giusta restando vicino a suo marito già provato da mille sofferenze, ed è anche convinta di aver messo al sicuro il povero David. Purtroppo quelle della giovane sono solo illusioni, Rodrigo è pronto a tutto per fare fuori il nemico anche accettare l'aiuto di Aurelio, il quale, repentinamente gli farà sapere che se aiuterà i suoi chimici a realizzare il gas, lui in cambio cancellerà David dalla faccia della terra!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10