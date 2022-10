Una Vita Anticipazioni 7 ottobre 2022: Genoveva trema. Un segreto sta per rovinarla per sempre!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 7 ottobre 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 rivelano che Genoveva scoprirà con orrore che un suo segreto - forse il più grande della sua vita - è stato svelato. Per lei potrebbe essere la fine!

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata di Una Vita del 7 ottobre 2022, in onda alle 14.10 su Canale5. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Genoveva scoprirà con orrore che un segreto del suo passato è stato svelato. La Salmeron è sempre ricca di sorprese e sembra proprio che ci sia ancora qualcosa da scoprire sulla sua vita. La donna riceverà un messaggio allarmante, in cui le verrà riferito che una sua zia, in punto di morte, ha confessato qualcosa che non avrebbe mai dovuto dire. Sconvolta e tremante, dopo un duro confronto con Felipe per strada, la Dark Lady tornerà a casa e in preda allo sconforto, comincerà ad assumere dei sonniferi. Tra le mani terrà una strana fotografia... quella di un neonato.

Una Vita Anticipazioni Puntata 7 ottobre 2022: Un segreto distruggerà Genoveva

I segreti sulla vita di Genoveva Salmeron non sono finiti. La Dark Lady di Acacias è in grado di sorprenderci anche a distanza di anni. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che nella puntata del 7 ottobre 2022 verremo a conoscenza di un altro tassello del passato della Dark Lady di Acacias. Un particolare inquietante che sembrerà avere il potere di distruggerla. Nell'episodio, Genoveva verrà a scoprire che una sua zia, in punto di morte, ha confessato qualcosa che aveva promesso di tenere per sé. La donna ne sarà spaventatissima, tanto da arrivare a perdere il controllo.

Anticipazioni Una Vita: Genoveva tenta il suicidio

Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che questo segreto, appena rivelato, sarà un duro colpo per Genoveva. La Salmeron comincerà a tremare, spaventata che la sua vita – da ora in poi – possa cambiare totalmente. Ma sarà dopo un confronto violento con Felipe, incontrato per strada, che la donna perderà il controllo. Delusa, ferita e forse per la prima volta disperata, Genoveva tornerà a casa e comincerà ad assumere una grande quantità di sonniferi. Tra le mani terrà una fotografia, che ritrae un neonato. Chi è il piccolo o la piccola ritratta in quell'immagine? Cosa ha a che fare con la Dark Lady? Lo scopriremo molto presto e la verità sarà ben più dura di quanto ci immaginiamo.

Valeria e David in fuga in Una Vita Anticipazioni 7 ottobre 2022

Nella puntata del 7 ottobre 2022 ci sarà spazio anche per David e Valeria. Dopo essere sceso a patti con Aurelio ed essersi pentito subito dopo di quanto combinato, Rodrigo ha deciso di farsi da parte e lasciare sua moglie libera di inseguire la felicità con l'uomo che ama davvero. Il Lluch ha così rivelato all'Exposito che il Quesada ha intenzione di ucciderlo e gli ha chiesto di fuggire immediatamente da Acacias, portando in salvo la donna che entrambi amano. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che David non se lo farà ripetere due volte e fatti i bagagli si appresterà a lasciare il quartiere per cominciare una nuova vita lontana dai pericoli. Per quanto riguarda Rodrigo, il chimico avrà ancora qualcosa da fare. Lui e Genoveva avranno un piano da mettere in pratica e per Aurelio Quesada potrebbe essere la fine.

