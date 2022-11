Una Vita Anticipazioni 4 novembre 2022: Hortensia cambia idea e bacia Pascual davanti a tutti!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 4 novembre 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Hortensia decide di uscire allo scoperto e di baciare Pascual davanti a tutti. Dovrà però dare molto presto altre spiegazioni. Intanto Azucena torna ad Acacias.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 4 novembre 2022, in onda alle 14.10 su Canale5. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap spagnola che ci fa compagnia dal lunedì al sabato: Hortensia si è rifiutata di rendere pubblica la sua relazione e il suo amore con Pascual. Tutto questo per nascondere il suo segreto e proteggere la sua reputazione. Ma la Rubio decide di dare una svolta alla situazione e, preso coraggio, raggiungerà il Sacristan al Nuovo Secolo e lo bacerà in pubblico, sconvolgendo i vicini. Intanto Azucena torna da Parigi a sorpresa e comunica a Guillermo di aver deciso di non lasciarlo mai più. Nella soffitta c'è grande fermento. Servante, Fabiana e Casilda scoprono di aver vinto la lotteria e di essere diventati ricchi.

Hortensia esce allo scoperto e bacia Pascual in pubblico: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita del 4 novembre 2022

Tra Pascual e Hortensia è calato il gelo. Tutta colpa della Rubio che a differenza del suo innamorato, ha deciso di non rendere pubblica la loro relazione. Hortensia non vuole uscire allo scoperto per via di un grande segreto che tormenta la sua vita e che potrebbe gettare nella vergogna sia lei, che sua figlia ma anche la famiglia Sacristan. La donna, per evitare che Azucena o altri debbano pagare per i suoi errori, ha scelto di sacrificare il suo amore... almeno sino a ora. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che nella puntata del 4 novembre 2022, la sorella di Rosina cambierà idea e preso coraggio, deciderà di raggiungere Pascual a Nuovo Secolo e di baciarlo in pieno giorno davanti a tutti. La sua scelta sancirà finalmente l'inizio del loro amore, non più nascosto? Ma soprattutto, vorrà dire che Hortensia ha deciso di non curarsi del giudizio degli altri e di fregarsene dei pettegolezzi che potrebbero nascere contro di lei? La risposta è sì!

Anticipazioni Una Vita Puntata 4 novembre 2022: Azucena torna ad Acacias per sempre!

Azucena è andata via da Acacias per inseguire i suoi sogni. Dopo aver superato brillantemente il provino con una compagnia di ballo francese, la ragazza si è trasferita a Parigi, promettendo al suo fidanzato di vedersi al più presto. Guillermo si è sacrificato per lei e benché convinto che la lontananza finirà per rovinare la loro storia d'amore, non ha battuto ciglio e ha lasciato che la sua amata partisse senza rimorso. Ma le cose stanno per sistemarsi da sole. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che nella puntata del 4 novembre 2022, Azucena tornerà nel quartiere e rivelerà a tutti di essere tornata per restare. La ragazza rinuncerà alla Francia per amore del Sacristan, a cui prometterà di non lasciarlo mai più.

Una Vita Anticipazioni Puntata 4 novembre 2022: Servante, Fabiana e Casilda diventano ricchi

Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che alla soffitta arriverà una bellissima notizia. Servante, Fabiana e Casilda scopriranno di aver vinto alla lotteria e di essere diventati ricchi. Vi anticipiamo che la loro vita cambierà radicalmente e tutti saranno pronti a lasciare il loro quartiere in cerca di nuove fortune. La sola che rimarrà ad Acacias e al servizio dei Seler-Rubio sarà Casilda. La ragazza, benché ora sicuramente non più bisognosa di denaro, deciderà di rimanere a servizio della sua signora, a cui – dopo tanti anni – è ancora molto affezionata. Intanto nello stesso episodio vedremo Fidel svegliarsi dal coma, con grande felicità di Lolita.

