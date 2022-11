Una Vita Anticipazioni 3 novembre 2022: Marcelo protegge Luzdivina e punta una pistola contro Higinio

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 3 novembre 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Marcelo minaccia Higinio con una pistola per salvare Luzdivina mentre Genoveva presenta Gabriela ai vicini. La ragazza nasconde però un segreto...

Vediamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 3 novembre 2022, in onda alle 14.10 su Canale5. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap Spagnola che ci fa compagnia dal lunedì al sabato: nonostante la grossa somma di denaro datagli da Marcelo, Higinio continua a tormentare la sorella, chiedendole di aiutarlo a svaligiare le case dei vicini. Il maggiordomo lo scopre e deciso a proteggere Luzdivina, minaccia il ragazzo con una pistola. Intanto Alodia va via di casa e chiede aiuto a Bellita e Josè. I due scoprono così che Ignacio ha un'amante. Genoveva decide invece di presentare Gabriela ai vicini. La ragazza nasconde però qualcosa; non solo comincia ad avvelenare di nascosto la madre ma, appena la Salmeron va a letto, fa una telefonata molto strana e misteriosa a qualcuno che sembra conoscere molto bene Acacias.

Marcelo minaccia Higinio con una pistola: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 3 novembre 2022

Marcelo è molto affezionato a Luzdivina e il sentimento è pienamente ricambiato. Per questo il maggiordomo ha deciso di intervenire per proteggere la cameriera dalle angherie e dai ricatti di suo fratello. Marcelo - scoperto che Higinio si è presentato ad Acacias per ottenere del denaro dalla ragazza – ha cercato di allontanare il criminale dal quartiere offrendogli una grossa somma di denaro. Purtroppo però il giovane nuovo arrivato non si è lasciato “corrompere” e nella puntata del 3 novembre 2022, lo vedremo tornare alla carica. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che chiederà alla sorellina di aiutarlo a svaligiare le case dei vicini. Marcelo, saputo di questo ennesimo affronto, deciderà di mettere le cose in chiaro una volta per tutte. Presa una pistola, la punterà contro Higinio, intimandogli di andarsene immediatamente se vorrà salva la vita. E il manigoldo sceglierà di andarsene... per sempre!

Anticipazioni Una Vita Puntata 3 novembre 2022: Alodia se ne va di casa

Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che Alodia, scoperto del tradimento di Ignacio, deciderà di chiudere ogni rapporto con lui. La ragazza è sconvolta da quanto scoperto sul marito e cercherà aiuto in Bellita e Josè Miguel. Nella puntata del 3 novembre 2022, la vedremo bussare alla porta dei due musicisti, desiderosa di un posto dove stare. I coniugi Dominguez scopriranno che il loro nipote ha combinato un bel guaio e cercheranno di sostenere Alodia in questo duro momento. Ignacio cercherà di rimediare a torti che ha fatto alla moglie? Riuscirà a farsi perdonare e rinuncerà alle sue amanti?

Una Vita Anticipazioni: Gabriela avvelena Genoveva

Genoveva si è trovata faccia a faccia con sua figlia Gabriela e ha dovuto svelare il suo ultimo e più grande segreto. La Salmeron ha chiesto perdono alla sua bambina e le ha spiegato i motivi che l'hanno spinta ad abbandonarla, quando era ancora in fasce. Gabriela è sembrata capire le ragioni della madre e le due si sono abbracciate, giurandosi di non lasciarsi mai più. Ma le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che le sensazioni negative sulla piccola Salmeron verranno confermate. Nella puntata della Soap in onda il 3 novembre 2022, vedremo che – dopo essere stata presentata a tutte le vicine - la ragazza avvelenerà la tisana destinata alla sua mamma e - una volta che Genoveva si sarà addormentata - farà una strana telefonata a qualcuno che sembra conoscere molto bene Acacias. Chi ci sarà dall'altra parte della cornetta? Quali piani subdoli ha in mente Gabriela, oltre a uccidere la Dark Lady?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 2 al 5 novembre 2022

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10