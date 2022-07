Una Vita Anticipazioni 28 luglio 2022: Felipe vede Dori parlare con Genoveva

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 28 luglio 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che Felipe vedrà Dori parlare con Genoveva e resterà seriamente deluso.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 28 luglio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale 5: Dori convince Felipe che al telefono parlava con Marina. Quando esce per fare due passi però, l'avvocato vede Dori parlare con Genoveva.

Una Vita Anticipazioni: Dori si traferisce da Felipe

Felipe ha finalmente capito che Dori non è una sua nemica, la donna ha preso seriamente a cuore la salute dell'avvocato. Grazie all'inganno dell'infermiera, Felipe sembra essersi finalmente liberato della dipendenza dai farmaci che lo ossessiona ormai da cinque lunghi anni. Il percorso è ancora tutto in salita ma l'Alvarez Hermoso ha accettato di affidarsi completamente a Dori. La donna decisa a stargli accanto 24 ore su 24 si trasferirà da lui, alimentando però le molte voci riguardanti un compromettente legame tra lei e l'avvocato.

Una Vita Anticipazioni: Felipe sospetta di Dori

Dori è certa di essere finalmente riuscita a conquistare la fiducia di Felipe e non immagina certo che l'avvocato in realtà sia ancora guardingo. L'Alavarez Hermoso infatti sarà insospettito da una telefonata di Dori, l'infermiera cercherà di rassicurarlo dicendogli di aver parlato con Marina ma lui non sembrerà davvero persuaso. Lo vedremo infatti controllare con maggior interesse ogni mossa della donna fino a scoprire qualcosa di davvero sconvolgente.

Felipe vede Dori parlare con Genoveva, nella Puntata di Una Vita del 28 luglio 2022

Nonostante Dori creda di essere riuscita a rassicurare Felipe insospettito da una sua telefonata, l'avvocato, convinto che non sia del tutto sincera, inizierà a tenerla d'occhio. Quando infatti uscendo a fare due passi la vedrà parlare con Genoveva, tutti i suoi dubbi verranno confermati. Cosa hanno da raccontarsi la Salmeron e la sua gentile infermiera? La donna sta forse facendo il doppio gioco?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 25 al 31 luglio 2022.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10