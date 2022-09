Una Vita Anticipazioni 28 settembre 2022: Felipe vuole la verità! Cosa gli nasconde Dori?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 28 settembre 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 rivelano che Felipe comincia a sospettare che Dori gli stia nascondendo qualcosa e vuole sapere cosa stia succedendo.

Vediamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 28 settembre 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 14.15 su Canale5: Felipe si è ripreso ed è grato di aver avuto Dori accanto a lui. Se lei non ci fosse stata, non sarebbe riuscito a superare la crisi in cui stava per ricadere. Ma qualcosa in Dori non va. L'Alvarez-Hermoso crede che la sua compagna gli stia nascondendo qualcosa. Non ha infatti mostrato alcun entusiasmo quando lui, innamorato pazzo, ha ufficializzato la loro relazione. L'avvocato pretende risposte e farà di tutto per averle. Intanto Azucena scopre che Claudia è stata assoldata da Angel per mettere in ridicolo Guillermo. Scoperta la verità, la Quiñonero farà pace con il Sacristan.

Anticipazioni Una Vita: Felipe felice di avere Dori al suo fianco

Felipe ha rischiato di piombare nuovamente nel terrore. Dopo aver scoperto che Fausto Salazar stava per essere scarcerato, l'avvocato si è sentito male. Dori è corsa in suo aiuto e grazie alle sue cure e alla scoperta della morte dell'anarchico, l'Alvarez-Hermoso ha potuto urlare di gioia. Superato questo momento di profonda crisi, Felipe ha deciso di ufficializzare il suo rapporto con l'infermiera. Innamorato pazzo, ha rivelato a tutti che la donna che gli sta accanto da qualche tempo, sarà la sua futura moglie. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che le cose potrebbero però non andare come da lui sperato. Dori sembrerà infatti sempre più ansiosa e titubante, quasi nascondesse qualcosa.

Felipe è sicuro che Dori gli nasconda qualcosa in Una Vita Anticipazioni 28 settembre 2022

Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che a Felipe non sfuggirà la strana reazione di Dori all'ufficializzazione del loro rapporto. La donna non sembrerà per nulla entusiasta della cosa anzi sarà sempre più nervosa. L'Alvarez-Hermoso sospetterà che gli stia nascondendo qualcosa e ne avrà certezza quando a casa, arriverà una lettera che l'infermiera si affretterà a mettere via. Purtroppo per lei, l'avvocato si accorgerà di tutto e vorrà immediate spiegazioni. Non intenderà sopportare una bugia in più!

Una Vita Anticipazioni: Azucena perdona Guillermo

Liberto ha messo Claudia sotto torchio e ha scoperto che la ragazza ha ricevuto da Angel una grossa somma di denaro per baciare Guillermo. La giovane non è dunque per nulla innamorata del Sacristan. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che Azucena scoprirà tutto. La giovane ha origliato la confessione della ballerina e, felice di questo risvolto, deciderà di presentarsi da Guillermo per dirgli che lo perdona. Sarà finalmente arrivato il momento di coronare il loro sogno d'amore?

