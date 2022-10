Una Vita Anticipazioni Spagnole: Addio Jacinto! Ecco che cosa succederà al portinaio...

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Una Vita, Jacinto lascerà Calle Acacias... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Spagnole della fortunata soap opera!

Ad oggi, Jacinto continua ad essere il portinaio di Calle Acacias. Le Anticipazioni spagnole delle puntate di Una Vita, che ben presto andranno in onda su Canale 5, ci mostrano invece che Jacinto riceverà un'incredibile offerta da parte dei suoi vecchi compaesani. Il cugino di Casilda, allora, deciderà di lasciare il quartiere per diventare il sindaco della sua terra d'origine! Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame iberiche della soap opera.

Povero Jacinto, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

Mentre noi vediamo Jacinto - suo malgrado - sempre invischiato in qualche assurda situazione, i telespettatori spagnoli lo hanno già visto riscattarsi. Il portinaio di Calle Acacias ne ha passate tante, a partire dall'addio di sua moglie, fino ad arrivare alle pressanti richieste di Ignacio di coprirlo nei suoi tradimenti ai danni di Alodia. Jacinto, infatti, buono com'è, non è mai riuscito a lasciar andare una volta per tutte il ricordo di Marcelina, la quale prima lo ha abbandonato per accudire uno zio malato, e poi per rinchiudersi in convento. Mentre ad oggi il pastore non riesce neanche ad imporsi con il dottore, spiegandogli chiaramente di non voler diventare il suo complice.

Anticipazioni Spagnole Una Vita: Jacinto riceve un'incredibile proposta!

Insomma, Jacinto è un uomo dal cuore tenero, di certo un po' ingenuo, a cui capita di tutto e di più. Ora, però, la musica sta per cambiare. Jacinto viene contattato dai suoi vecchi compaesani, i quali hanno un'offerta per lui. Di che cosa si tratta? Tutti vorrebbero che Jacinto diventasse il loro sindaco! Ovviamente, quest'ultimo è lusingato, ma altrettanto combattuto. Che fare? Se da un lato andare via dal quartiere in cui ha vissuto per anni significherebbe doversi separare dai suoi ricordi e dai suoi amici, dall'altro significherebbe anche fare fortuna altrove...

Jacinto lascia Acacias, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

Jacinto ne parla con Casilda. Dopo essersi confrontato con la cugina, il portinaio si rende conto del fatto che rifiutare l'offerta vorrebbe dire rinunciare ad un'occasione d'oro. Dunque, Jacinto, seppur non senza un po' di tristezza, accetta. Nel momento in cui il pastore dà l'annuncio della sua imminente partenza da Acacias, nessuno riesce a nascondere la malinconia. Tra tutti, di certo chi ne soffre maggiormente è Servante, il suo compagno di esilaranti scorribande. Addio, Jacinto! Oppure sarebbe più corretto dire "arrivederci"?

