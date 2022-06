Una Vita Anticipazioni 3 giugno 2022: Nuovo Salto temporale nelle Trame della Soap

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 3 giugno 2022 su Canale 5. Le trame rivelano di più sul salto temporale che investirà Acacias e sugli sconvolgenti cambiamenti degli abitanti del quartiere.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 3 giugno 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale 5: dopo avere scoperto che sua sorella e sua nipote le faranno visita, Rosina è molto agitata perché non vuole che scoprano che la sua situazione economica non è più rose e fiori. Aurelio e Genoveva tornano ad Acacias dopo cinque anni. David e Valeria li incrociano nell'androne, e Genoveva ha la sensazione che Aurelio e Valeria si conoscano.

Una Vita Anticipazioni: Morte e distruzione ad Acacias

Soledad e Leonardo tornano ad Acacias sotto mentite spoglie, portandosi dietro un mortale carico di dinamite. L’attentato al ristorante provoca una strage. Lo scoppio, mirato, elimina Antonito, con lui però perdono la vita molte altre persone, compresa Carmen. Per Ramon e Lolita sarà un momento terribile. Tra i cadaveri verrà rinvenuto anche quello della giovane Anabel, la ragazza non morirà a causa della bomba ma per mano del crudele marito che, approfittando dello scompiglio, metterà in pratica il suo piano uccidendola a sangue freddo! Nel frattempo Genoveva si occuperà di Natalia, la Quesada infatti, in carcere dopo essersi consegnata per salvare Felipe, rappresenta un rischio troppo grande per la Salmeron...

Nuovo Salto temporale di 5 anni, nella Puntata di Una vita del 3 giugno 2022

Sono passati ben cinque anni dal tragico attentato che ha devastato Acacias e distrutto la vita di molti abitanti del quartiere. E' il giorno della commemorazione ma non tutti decidono di partecipare al triste appuntamento. Grandi assenti della cerimonia saranno Ramon e Felipe. Il Palacios non si è ancora ripreso dalla morte di moglie e figlio, mentre l'avvocato, anche lui provato dal dolore, è completamente uscito di senno...

Una Vita Anticipazioni: Rosina e Liberto in bancarotta, Genoveva ha sposato Aurelio!

In occasione della commemorazione ritroveremo Rosina e Liberto, che all’insaputa di tutti sono caduti in rovina. La donna in particolare sembrerà molto turbata, a sconvolgerla infatti, oltre al ricordo, è la recente notizia di una visita inattesa di sorella e nipote. La poverina è molto agitata perché non vuole certo che scoprano che la sua situazione economica non è più rose e fiori. Fanno il loro ritorno nel quartiere anche Genoveva e Aurelio, ormai una coppia sposata. Scesi da una automobile di lusso i coniugi Quesada si imbattono in David e Valeria. L'atteggiamento di Aurelio insinua un sospetto in Genoveva: suo marito e questa donna si conoscono?.

