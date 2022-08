Una Vita Anticipazioni 23 agosto 2022: Dori è una bugiarda. Fabiana sospetta di lei!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 23 agosto 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 rivelano che Fabiana scoprirà Dori mentre fa una telefonata all'estero dalla pensione. La donna comincerà ad avere sospetti su di lei.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 23 agosto 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 14.15 su Canale5: il mistero su Dori si infittisce. È chiaro che l'infermiera di Felipe nasconda qualche segreto ma non si sa ancora di cosa si tratti. La ragazza ha dovuto rassicurare l'Alvarez-Hermoso di non essere in combutta con Genoveva e ora dovrà convincere pure Fabiana di non essere una bugiarda, pronta a fare del male all'avvocato. La locandiera vedrà infatti Dori fare una telefonata all'estero e comincerà a insospettirsi. Cosa nasconde la nuova arrivata? Intanto Lolita, in ansia, comincia a indagare sul rapporto che lega Ramon a Fidel.

Fabiana sospetta di Dori in Una Vita Anticipazioni 23 agosto 2022

Dori è andata a vivere da Felipe e la nuova arrivata ha subito fatto parlare di sé. È chiaro che l'infermiera dell'Alvarez-Hermoso nasconda qualcosa e questo qualcosa sembra essere legato al suo passato. Per il momento però Felipe si è convinto che la sua nuova assistente non sia del tutto una bugiarda. Dopo averla vista parlare con Genoveva, l'avvocato si è affrettato a chiederle cosa stesse combinando e lei lo ha rassicurato di non essere in combutta con la Salmeron e anzi di averla messa al suo posto. Eppure qualcosa bolle in pentola. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che Fabiana scoprirà Dori mentre la ragazza sta facendo una telefonata all'estero, dalla sua locanda. Cosa sta nascondendo? Chi c'era dall'altra parte della cornetta? La locandiera comincerà a indagare.

Anticipazioni Una Vita: Il mistero su Dori si infittisce

È chiaro che Dori non sia esattamente chi dice di essere. I sospetti cominciano a diventare della concrete realtà e siamo sicuri che molto presto le Anticipazioni di Una Vita ci riveleranno chi è davvero la nuova infermiera di Felipe. Per il momento possiamo solo sperare che la ragazza non abbia a che fare con Genoveva o peggio con Aurelio. Sembrerebbe di no ma sicuramente la giovane è in contatto con qualcuno all'estero, interessato all'Alvarez-Hermoso. Non ci resta che attendere cosa ci aspetta nelle prossime puntate della Soap, ormai alla sua ultima stagione.

Una Vita Anticipazioni: Lolita indaga su Ramon e Fidel

Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che Lolita comincerà a essere molto preoccupata per Ramon e Fidel. La ragazza ha notato che tra suo suocero e il nuovo arrivato c'è un feeling molto particolare e intende vederci chiaro. Cosa nascondono i due e perché si sono avvicinati così tanto? Ma soprattutto perché Ramon, che sembra rifuggire ogni tipo di contatto con le persone a lui care, pare avere un “debole” per Fidel? Lolita sospetta che ci sia qualcosa sotto e ha ragione a pensarlo!

Leggi anche Una Vita Anticipazioni Spagnole: Ramon vuole vendetta e diventerà un assassino!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 22 al 28 agosto 2022.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10