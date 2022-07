Una Vita Anticipazioni Spagnole: Ramon vuole vendetta e diventerà un assassino!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita. Nelle nuove puntate della soap spagnola, Ramon e Fidel si macchieranno di due crimini efferati.

L’attentato anarchico, che cinque anni prima ha cambiato per sempre la loro esistenza, avrà ripercussioni anche sul presente di Ramon Palacios e Fidel Soria. Le Anticipazioni delle nuove puntata di Una Vita, presto in onda su Canale 5, ci rivelano che i due continueranno a cadere nella spirale di autodistruzione, rendendosi protagonisti di ben due omicidi. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle trame della soap spagnola.

Ramon fuori controllo nelle nuove puntate di Una Vita

Sono trascorsi cinque anni dal terribile attentato ad Acacias ma la vita di Ramon Palacios non è mai tornata ad essere serena. Nelle nuove puntate di Una Vita, Ramon si lascerà convincere da Fidel, anch’egli ancora scosso dal colpo messo a segno dagli anarchici, a finanziare un’indagine volta a punire tutti coloro che hanno partecipato all’attentato ma sono rimasti impuniti. Ancora intontito dalla perdita del figlio Antonio e dell’amata moglie Carmen, ricco d’odio per gli anarchici, Ramon finanza Fidel che fa rinchiudere in una casa segreta, ben lontana dal quartiere, il braccio dentro di Fausto Salazar, ovvero Leonardo. Fu proprio lui, anni prima, a costringere Soledad Lopez a nascondere la bomba. L’interrogatorio con annessa tortura, tuttavia, finisce male e Leonardo muore!

Anticipazioni Una Vita: Ramon si macchia di omicidio

La morte di Leonardo scuote profondamente Palacios, che sa di esserne responsabile avendo fornito a Fidel i soldi per torturare l’uomo. La situazione, tuttavia, si complica. Prima di venire catturato e torturato a morte, infatti, Leonardo si è preso tutta la colpa per l’attentato anarchico, scagionando così Fausto Salazar da tutte le accuse. Con la lettera di Leonardo alla mano, infatti, l’avvocato di Salazar chiederà immediatamente la scarcerazione del suo protetto, non essendoci più prove a carico della sua colpevolezza. Così, nelle nuove puntate della soap di Canale 5, Ramon e Fidel arriveranno ad elaborare un nuovo piano, per eliminare una volta per tutte i pericoli che rappresenta la liberazione di Salazar.

Una Vita Anticipazioni: Salazar muore, Lolita sospetta di…

Prima che venga scagionato definitivamente, Fausto Salazar deve morire. Questo l’obiettivo di Fidel e Ramon. Il poliziotto, grazie ad alcuni complici, inscena una finta fuga del detenuto, che viene fermato a colpi di pistola con la scusa di un inseguimento finito in tragedia. La notizia della morte di Salazar, tuttavia, non convincerà nessuno, soprattutto Lolita che trova assurdo che l’uomo, consapevole di star per uscire legittimamente di prigione, abbia tentato di evadere conoscendo tutti i rischi. Ramon e Fidel sono bravissimi a mantener il segreto, ma quanto ci vorrà prima che tutta la verità venga a galla? Lolita, che ritroveà l'amore nelle prossime puntate, Aurelio Quesada iniziano ad essere sempre più sospettosi.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10