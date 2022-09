Una Vita Anticipazioni 22 settembre 2022: Felipe urla di gioia. Fausto Salazar è stato ucciso!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 22 settembre 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 14.15 su Canale5: Acacias si sveglia nel terrore. Nel quartiere si diffondono due notizie bomba. La prima vede coinvolto in prima persona David, che scopre con orrore che il giornalista da lui contattato per fermare Aurelio, ha alla fine scritto un articolo in favore dei laboratori Quesada. Cosa è successo? Come mai questo cambiamento? C'è sicuramente lo zampino del marito di Genoveva. La seconda vede invece coinvolto Felipe. L'Alvarez-Hermoso, dopo aver rischiato di ripiombare in una crisi nera, scopre che Fausto Salazar è stato ucciso. L'avvocato reagisce molto bene a questa notizia e ringrazia con tutto il cuore Dori, che non ha mai lasciato il suo fianco. Intanto Ramon continua ad avere dei grandi dubbi.

Anticipazioni Una Vita: David scopre che Aurelio ha corrotto il giornalista

Dopo il rapimento di Rodrigo, David si è messo in moto per fermare – stavolta per sempre – Aurelio. Il ragazzo ha contattato un giornalista, sicuro che un articolo denigratorio avrebbe potuto distruggere il Quesada. Ma il piano dell'Exposito è fallito miseramente. Il marito di Genoveva è stato più scaltro e ha corrotto il professionista. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che David scoprirà con orrore che il giornalista da lui assoldato, gli ha voltato le spalle e ha scritto un articolo in favore dei laboratori Quesada. Il giovane è sconvolto così come lo è il quartiere; tutti ad Acacias sono al corrente dei loschi giri di Aurelio Quesada.

Felipe tira un sospiro di sollievo in Una Vita Anticipazioni 22 settembre 2022

Felipe si è sentito male. L'avvocato non ha retto alla notizia della possibile scarcerazione di Fausto Salazar, l'anarchico responsabile dell'attentato ad Acacias. Per colpa del criminale, la vita dell'Alvarez-Hermoso è cambiata all'improvviso e lui non è stato più quello di una volta. Solo l'arrivo di Dori e le sue cure, lo hanno aiutato. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che Felipe, dopo il grande spavento, potrà tirare un sospiro di sollievo. Nel quartiere giunge infatti la notizia che Fausto è stato ucciso. Una grande novità che libererà il nostro protagonista da molte ombre del suo passato e che lo farà riavvicinare alla sua fida infermiera, che ancora una volta è stata fondamentale per superare i momenti difficili.

Una Vita Anticipazioni: Ramon in preda ai sensi di colpa

Fausto Salazar è morto. La vendetta di Ramon e Fidel si sta lentamente compiendo ma il Palacios non sembra essere felice come dovrebbe. Dopo aver scoperto che l'anarchico è stato ucciso, il padre di Antoñito è stato preso dai sensi di colpa. Cosa gli frulla per la testa? Ha per caso cominciato a cambiare idea e non vuole più sporcarsi le mani di sangue. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che Ramon continuerà ad avere grandi dubbi su come comportarsi, forse condizionato da Lolita e dal suo innato senso di giustizia. Come evolverà questa situazione? Lo scopriremo molto presto!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 19 al 24 settembre 2022.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10