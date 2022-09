Una Vita Anticipazioni 16 settembre 2022: Il piano di David fallisce. Aurelio si prepara alla prossima mossa...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 16 settembre 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 rivelano che Aurelio manda in fumo il piano di David corrompendo il giornalista Gaztelu, poi si prepara alla prossima mossa...

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 16 settembre 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 14.15 su Canale5: David racconta a Valeria di avere parlato alla stampa del rapimento di Rodrigo. Nel frattempo, Aurelio corrompe il giornalista Gaztelu e si prepara alla prossima mossa.

Una Vita Anticipazioni: Davide cerca di incastrare Aurelio

Genoveva ha fatto sapere a Valeria che Rodrigo è nelle mani di Aurelio. La povera ragazza è in ansia per suo marito; pur essendo ormai chiari i suoi sentimenti per David, non vuole assolutamente che accada qualcosa al caro Rodrigo e conta sul suo amante affinché la aiuti a scongiurare la tragedia. David, pur vivendo con grande insicurezza tutta questa situazione, è disposto a tutto per la sua Valeria. E' per questo che decide di chiedere l'aiuto di un giornalista Jorge Gaztelu, così da svelare pubblicamente i loschi piani di Aurelio...

Una Vita Anticipazioni: Aurelio manda a monte il piano di David e Valeria

David rassicura Valeria dicendole di aver rivelato alla stampa del rapimento di Rodrigo, purtroppo il giovane sottovaluta il suo scaltro nemico. Aurelio infatti, compra il silenzio del giornalista obbligandolo a tacere sul sequestro. Ancora una volta il Queseda è riuscito a manipolare la situazione e ad evitare che i suoi loschi traffici venissero allo scoperto...

Nella Puntata di Una Vita del 16 settembre 2022: Aurelio corrompe il giornalista e si prepara alla prossima mossa

Mentre David si illude di aver messo al sicuro Rodrigo e di essere riuscito così a risollevare l'animo della povera Valeria, Aurelio agisce: corrompe il giornalista contattato da David evitando che la notizia trapeli. David e Valeria scopriranno presto con delusione che il loro piano è andato in fumo, ma non solo, si troveranno impreparati a fronteggiare una nuova mossa del nemico: Aurelio infatti farà rapire Valeria per ricattare Rodrigo!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 12 al 17 settembre 2022.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10