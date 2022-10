Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 12 ottobre 2022 su Canale 5. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 rivelano che Aurelio tornerà a tormentare Ramon. Questa volta il Quesada sarà molto chiaro. Se il Palacios non ucciderà David, Lolita morirà!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita e scopriamo cosa succederà nella puntata del 12 ottobre 2022. Ecco le Trame dell'episodio della Soap Spagnola – con appuntamento dal lunedì al sabato – in onda alle 14.10 su Canale5: per Ramon si mette molto male. Il Palacios si troverà con le spalle al muro e stavolta non sarà facile rifiutarsi di aiutare Aurelio a mettere a segno il suo piano. Il Quesada ricatterà Ramon chiedendogli di uccidere David. Se lui non lo farà, Lolita ne pagherà le conseguenze. Le cose si complicheranno improvvisamente. Intanto Valeria e David sono pronti alla partenza e salutano i loro amici. Il loro viaggio sarà però interrotto improvvisamente.

Aurelio ricatta Ramon ecco le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 12 ottobre 2022

Ad Acacias le cose stanno degenerando e presto assisteremo a un regolamento dei conti. Intanto però le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che Ramon, nella puntata del 12 ottobre 2022, si troverà con le spalle al muro. Per il Palacios sarà tempo di prendere delle decisioni per troppo tempo rimandate. Nell'episodio vedremo Aurelio tornare alla carica con lui e ordinargli di uccidere David. Il Quesada non intende più aspettare e per ottenere una reazione immediata da parte del suo “collaboratore”, deciderà di usare le maniere forti. Aurelio ricatterà Ramon e gli farà capire, in poche parole, che se lui non farà quanto richiesto, Lolita sarà in pericolo. La sua adorata nuora potrebbe essere uccisa. Cosa deciderà di fare il buon padre di Antoñito?

Anticipazioni Una Vita: Valeria e David pronti alla partenza

Rodrigo ha deciso di fare il doppio gioco e ha finto di scendere a patti con Aurelio. In realtà il Lluch ha un'altra idea e un altro piano e si è alleato con Genoveva per uccidere il Quesada e liberare tutti da un incubo. Ma prima era necessario mettere in salvo Valeria. Il chimico ha rinunciato a sua moglie e ha deciso di non impedirle di essere felice. Ha quindi informato David dei piani del loro nemico e gli ha chiesto di lasciare immediatamente Acacias con la loro amata. Le Anticipazioni di Una Vita della puntata del 12 ottobre 2022 ci rivelano che l'Exposito e la Cardenas saranno pronti alla partenza e saluteranno le ultime persone. Ma proprio quando staranno per mettersi in cammino, qualcosa rovinerà i loro piani.

Una Vita Anticipazioni della puntata del 12 ottobre 2022: David rapito. Valeria è disperata

Valeria e David avevano l'occasione di vivere finalmente la loro vita e il loro amore senza più ostacoli e con la benedizione di Rodrigo. Purtroppo però, come ci rivelano le Anticipazioni di Una Vita, nella puntata del 12 ottobre 2022, assisteremo al rapimento di David, sotto gli occhi sgomenti della Cardenas. Il ragazzo verrà trascinato via da Bautista e da uno scagnozzo ma quello che la ragazza noterà sarà una faccia conosciuta: quella di Fidel!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 10 al 15 ottobre 2022

