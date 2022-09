Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 2 settembre 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 rivelano che Guillermo e Azucena si incontrano per caso e tra i due è evidente che ci sia una grande intesa. I due saranno però nuovamente interrotti da Angel.

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 2 settembre 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 14.15 su Canale5: Guillermo ha rotto con Claudia. Il ragazzo ha trovato il coraggio di rivelare alla ballerina i suoi veri sentimenti per Azucena e ovviamente lei non ha gradito la scoperta di essere stata usata. Il Sacristan ora deve fare i conti con se stesso ed è costretto ad affrontare, da solo, la sua gelosia. E sarà in uno degli incontri con Azucena che dovrà cercare di mantenere la calma. Tra i due ci saranno scintille e sarà chiaro che entrambi provano qualcosa per l'altro. Ma Angel non sembra volersi fare da parte e finirà per interrompere la loro fortuita conversazione. Intanto Hortensia prenderà una decisione riguardo ai terreni della tenuta di famiglia.

Anticipazioni Una Vita: Guillermo delude Claudia

Guillermo è ko. Il ragazzo ha ricevuto un sonoro schiaffo da Claudia, furiosa dopo aver scoperto che il ragazzo l'ha usata – uscendo con lei – solo per far ingelosire Azucena. La ballerina si sente tradita e non ha alcuna intenzione di perdonare il Sacristan. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che il figlio di Pascual ora sarà costretto ad affrontare la sua gelosia, tutto da solo. Claudia non lo “aiuterà” più e di certo non vorrà più sentirlo nominare. Il giovane sarà davvero nei guai.

Scintille tra Guillermo e Azucena ma Angel li interrompe in Una Vita Anticipazioni 2 settembre 2022

Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che tra Guillermo e Azucena ci saranno molte scintille. I due ragazzi, dopo il litigio del Sacristan con Claudia, si incontreranno per caso in strada. Tra loro sarà immediatamente evidente la passione. Entrambi provano un forte sentimento l'uno per l'altra e se non fosse per i loro genitori, forse ora starebbero insieme. Il loro faccia a faccia nel quartiere verrà interrotto da Angel, onnipresente ormai nella loro vita e deciso a conquistare il cuore della Quiñonero. Riuscirà la figlia di Hortensia a liberarsi di lui e a coronare il suo sogno con il ragazzo che davvero ama?

Una Vita Anticipazioni: Hortensia ha un piano per salvare la sua famiglia

Mentre Azucena combatte per non mostrare a tutti i suoi sentimenti per Guillermo ed evitare così che sua madre e sua zia vadano su tutte le furie, Hortensia è ancora sconvolta dalla rivelazione di Liberto. Il Seler le ha confessato che Pascual ha fatto loro un cospicuo prestito e che è grazie a lui che ora possono dormire sonni tranquilli. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che la Rubio cercherà di trovare lei stessa una soluzione per salvare la famiglia dalla bancarotta e restituire il denaro al Sacristan. Escogiterà di sfruttare i terreni della loro tenuta, affinché lei, sua sorella e suo cognato possano rifarsi di quanto perduto. Riuscirà a mettere in pratica questa strategia ma soprattutto sarà vincente?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 29 agosto al 4 settembre 2022.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10