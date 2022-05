Una Vita Anticipazioni 11 maggio 2022: Mendez scompare, Josè indaga da solo su Ignacio!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 10 maggio 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che Josè, vista l'inspiegabile scomparsa di Mendez, si improvviserà investigatore e seguirà Ignacio da solo!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 11 maggio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale5: Mendez continua a risultare scomparso, così Jose decide di indagare da solo su Ignacio e lo scopre tramare qualcosa con Florencio. Alodia fantastica su una vita con Ignacio.

Una Vita Anticipazioni: Mendez individua un testimone

Mendez aiutato da Marcos, vero fautore dell'ipotesi che Felicia non sia morta di cause naturali, tenta da mesi di inquadrare il colpevole del presunto omicidio. I primi sospetti, animati proprio dal Bacigalupe (eterno rivale dei Quesada), si sono concentrati su Natalia ma dopo più approfondite ricerche, l'ispettore ha individuato una nuova pista e soprattutto una fonte certa: il garzone di una farmacia, informato sui fatti e pagato per mentire.

Una Vita Anticipazioni: ​Mendez, vittima di un'aggressione, scompare per diverse ore

Dopo il fruttuoso incontro con il garzone, testimone oculare di quanto realmente accaduto alla povera Felicia, l'ispettore Mendez viene aggredito da due malintenzionati che, coperta la testa del poverino con una busta, hanno cominciato a picchiarlo con un bastone fino a fargli perdere i sensi. L'uomo, rimasto a terra, risulterà scomparso per molte ore.

Mendez è scomparso e Josè decide di indagare da solo sul conto di Ignacio, nella Puntata di Una Vita dell'11 maggio 2022

Mendez sta collaborando anche ad un altro caso, l'ispettore allertato da Josè sta portando avanti un'indagine ufficiosa sul nipote dei Dominguez, Ignacio. Il ragazzo è stato avvistato mentre confabulava con un losco individuo, un certo Florencio. La frequentazione non ha fatto che aumentare i sospetti di Josè, già in ansia per la condotta troppo spesso disdicevole del giovane. Spinto dal timore che Ignacio sia nuovamente finito nei guai, il marito di Bellita si è rivolto all'ispettore col quale ha concordato di seguirlo. Quando però Mendez non si presenta all'appuntamento, Josè decide di mettersi sulle tracce del ragazzo per conto suo!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 9 al 15 maggio 2022.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10