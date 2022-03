Una Vita Anticipazioni 1 aprile 2022: Fabiana e Casilda mettono in guardia Alodia da Ignacio

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del l'1 aprile 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale5: Fabiana e Casilda avvertono Alodia di non illudersi, Ignacio non è il giovane di cui innamorarsi, ma Alodia lo difende e finisce per accettare un suo invito.

Una Vita Anticipazioni: Ignacio ha subito conquistato Bellita

Ignacio, nipote sconosciuto di Bellita, compare a sorpresa nel quartiere riempiendo di gioia la zia. Scoperti inoltre i programmi del giovane, deciso a diventare un medico, la donna sarà ancora più fiera di lui. Bellita infatti, si metterà subito a disposizione per dare ospitalità e aiuto economico al nipote affinché possa continuare a studiare.

Una Vita Anticipazioni: Alodia è affascinata da Ignacio

L'arrivo verrà accolto con entusiasmo anche da Alodia, la cameriera sarà molto affascinata dall'aspirante dottore. L'unico a nutrire qualche sospetto sarà il buon Josè, indispettito dall'arrivo del giovanotto, che proprio non vorrebbe avere tra i piedi, ha iniziato a porsi mille domande sulle sue vere intenzioni! I dubbi non sono però condivisi dalla domestica, subito molto disponibile nei confronti del signorino, il quale non sembra affatto disdegnare le sue attenzioni.

Fabiana e Casilda mettono in guardia Alodia, nella Puntata di Una Vita dell'1 aprile 2022

Alodia è ormai invaghita di Ingancio, ma le amiche della soffitta temono che il ragazzo finisca solo per illuderla e farla soffrire, quindi le consigliano di lasciare stare. Fabiana e Casilda mettono infatti in guardia Alodia: Ignacio non è il giovane di cui innamorarsi, ma la cameriera di casa Dominguez lo difende a spada tratta e addirittura arriva ad accettare un suo invito.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 28 marzo al 3 aprile 2021.

