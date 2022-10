Una Vita Anticipazioni 13 ottobre 2022: Valeria e Lolita sconvolte. Fidel ha rapito David!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 13 ottobre 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 rivelano che Valeria racconta a Lolita di aver riconosciuto Fidel tra i rapitori di David. Lolita decide di parlarne immediatamente con Ramon ma...

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita e scopriamo cosa succederà nella puntata della Soap Spagnola – su Canale5 dal lunedì al sabato – in onda alle 14.10. Ecco le Trame dell'episodio: il sogno di Valeria e David si è appena infranto. L'Exposito è stato rapito davanti agli occhi della sua compagna. La Cardenas è sconvolta, soprattutto perché tra i rapitori ha riconosciuto Fidel. Spaventata da quanto successo, la ragazza corre a informare Lolita di quanto scoperto e le racconta per filo e per segno tutto quello di cui è stata testimone. La Casado, preoccupata per quanto sta succedendo, si confida con Ramon. Il Palacios appare molto turbato dalla notizia e teme che sua nuora possa scoprire il suo segreto. Per questo, appena rimane solo, corre dal poliziotto per concordare con lui le prossime mosse. Intanto Azucena dice a Guillermo di aver fatto ricorso e di voler rifare il provino a teatro.

Anticipazioni Una Vita: David viene rapito

Ad Acacias sta per scatenarsi di nuovo il putiferio. Nelle puntate scorse della Soap abbiamo capito che Aurelio non intende perdere più tempo e vuole liberarsi, al più presto, di David, ormai diventato una spina nel fianco. Il Quesada ha ricattato Ramon, spingendo il Palacios a fare per lui il lavoro sporco e sembra che abbia ottenuto la risposta che voleva. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che l'Exposito verrà rapito, davanti agli occhi sgomenti della sua Valeria. Nella puntata del 13 ottobre 2022, vedremo la Cardenas nel panico. La ragazza ha riconosciuto una faccia conosciuta tra i rapitori e vorrà vederci subito chiaro.

Valeria e Lolita sconvolte a causa di Fidel, ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita del 13 ottobre 2022

Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che nella puntata del 13 ottobre 2022, Valeria – sconvolta dal rapimento di David – raggiungerà immediatamente Lolita per raccontarle quello che è successo. La ragazza, tra i rapitori del suo compagno, ha riconosciuto Fidel. La Cardenas è sicura di quello che ha visto e non intende tenere la bocca chiusa. Il suo sogno di fuggire con il suo amore è appena svanito e lei vuole risposte, subito. Per questo correrà dalla Casado, per raccontarle tutto e ottenere da lei una mano per risolvere la questione. E Lolita, davanti al racconto di Valeria, non potrà che sgranare gli occhi; si confiderà a sua volta con Ramon e chiederà al suocero se lui sia a conoscenza o meno di una doppia vita del loro comune amico. Il Palacios – ovviamente già al corrente di tutto – sgranerà gli occhi e fingerà di essere turbato dalla notizia. In realtà, appena rimarrà solo, informerà Fidel e si accorderà con lui sul da farsi. I due dovranno stare più attenti; non devono essere scoperti e non devono mettere in pericolo nessuno.

Una Vita Anticipazioni 13 ottobre 2022: Azucena non molla e fa ricorso a teatro

Nella puntata del 13 ottobre 2022, vedremo Azucena scatenata più che mai. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che la ragazza, dopo la cocente delusione, deciderà di far ricorso. Il suo provino non è andato come sperava ma è certa che sia successo qualcosa che le ha messo i bastoni tra le ruote. La Quiñonero informerà Guillermo di essere determinata a spuntarla. Convincerà la giuria del suo talento, è una promessa!

