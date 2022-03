Una Vita Anticipazioni 2 marzo 2022: Lolita sulla via della guarigione

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 2 marzo 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.25 su Canale5: Lolita finalmente si sveglia e il dottor Ramon y Cajal appura che il trattamento ha avuto effetto e la donna sta guarendo. Antonito è al settimo cielo.

Una Vita Anticipazioni: Lolita si sottopone a una terapia sperimentale

Antonito si da da fare, cerca prodigiose cure che possano salvare Lolita, ma la malattia corre veloce e dopo l'ennesimo malore, per la donna non sembrano davvero esserci più speranze, a confermarlo è il Dottor Ramon y Cajal che comunque non esclude la via di una cura sperimentale. Nel frattempo Lolita soffre di una forte crisi respiratoria. E' a quel punto che il Palacios capisce di doverla convincere a tentare questa misteriosa terapia, dato che si tratta dell'ultima opzione rimasta. Lolita accetta!

Una Vita Anticipazioni: I Palacios attendono l'esito della terapia

Lolita accetta di sottoporsi ad una terapia sperimentale, si tratta dell'ultima opzione possibile, i medici non lasciano molte speranze e Ramon y Cajal è stato chiaro anche riguardo all'efficacia dell'innovativa terapia: non è certo che possa essere risolutiva per Lolita ma vale la pena tentare. La signora Palacios si fa dunque somministrare il composto, intorno a lei si stringerà speranzosa tutta la famiglia. Non resta che aspettare, solo il tempo dirà se la medicina riuscirà a salvarle la vita!

La terapia funziona e Lolita sta meglio, nella puntata di Una Vita del 2 marzo 2022

Sono trascorsi giorni ormai da quando Lolita ha accettato di sottoporsi alla terapia sperimentale del dottor Ramon y Cajal. La poverina non nutre grandi speranze, al contrario di Antonito molto fiducioso. Nonostante lo specialista non abbia dato alcuna certezza, il Palacios attende con pazienza fino alla nuova visita. Anticipazioni riguardanti la puntata in onda rivelano che la sua tenacia verrà premiata, il medico infatti, confermerà l'efficacia del trattamento: Lolita è in via di guarigione e Antonito è felice e commosso!

