Una Vita Anticipazioni 1° settembre 2022: Lolita contro Ramon. E' di nuovo guerra!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 1° settembre 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 rivelano che Lolita affronta Ramon per scoprire dell'ingente somma di denaro che ha ritirato dalla banca. Il Palacios non intende darle alcuna risposta e nemmeno Fidel.

Vediamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 1° settembre 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 14.15 su Canale5: la pace appena riconquistata da Lolita e Ramon sembra destinata a deteriorarsi. La ragazza ha scoperto che suo suocero ha ritirato un'ingente somma di denaro dalla banca e vorrebbe saperne il motivo. Il confronto con il Palacios però non darà alcun tipo di risultato. Ramon non le vorrà dare alcun tipo di spiegazione e neanche Fidel le dirà qualcosa. Il ragazzo negherà di essere a conoscenza di qualunque dettaglio. Felipe intanto decide di ricominciare la cura somministratagli da Dori.

Anticipazioni Una Vita: Ramon pronto alla sua vendetta

Ramon ha in mente solo una cosa: la vendetta. Il Palacios non ha alcuna intenzione di seppellire l'ascia di guerra contro chi gli ha portato via sua figlio Antoñito e la sua amata Carmen. Per questo ha dedicato la sua vita, dopo l'attentato, a escogitare un modo per stanare gli attentatori e per macchiarsi le mani del loro sangue. A dargli una mano ci penserà Fidel, come lui deciso a farsi giustizia. I due uomini, di nascosto da Lolita, stanno organizzando un piano e Ramon, per poterlo mettere in pratica velocemente, ha dovuto vendere alcune delle sue terre. Le Anticipazioni di Una Vita ci hanno però rivelato che l'ultima sua transazione è stata scoperta da Lolita. Sua nuora è venuta a conoscenza del ritiro di un'ingente somma di denaro dalla banca e vuole vederci chiaro. Per questo affronterà il suocero, faccia a faccia e senza mezzi termini.

Lolita affronta Ramon in Una Vita Anticipazioni 1° settembre 2022

Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che la pace tra Ramon e Lolita avrà vita breve. I due si ritroveranno di nuovo in lite. A scatenare questo nuovo faccia a faccia, sarà la scoperta da parte della ragazza del ritiro di un'ingente somma di denaro dalla banca, da parte di suo suocero. Per Lolita si tratterà di un'operazione piuttosto strana e vorrà vederci chiaro nella faccenda. Per questo chiederà a Ramon spiegazioni in merito, non ottenendo però da lui alcuna risposta. Cercherà quindi di avere qualche informazione da Fidel ma anche lui negherà di avere qualche informazione. Lolita rimarrà con un grande dubbio. Ramon Palacios sta nascondendo qualcosa?

Una Vita Anticipazioni: Felipe riprende le cure

Dopo essersi assicurato che Dori non sia una bugiarda e che non sia in combutta con Genoveva, Felipe si è rilassato. L'Alvarez-Hermoso è addirittura riuscito a dichiarare i suoi sentimenti alla sua infermiera e i due si sono lasciati andare a un bacio appassionato. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che l'avvocato, ora decisamente più sereno, informerà Dori di essere pronto a riprendere le cure ma prima le chiederà di restituirgli il suo diario.

