Una Vita Anticipazioni 1 luglio 2022: Aurelio minaccia Genoveva "Ti faccio fuori!"

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 1 luglio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale 5: Genoveva incalza Aurelio, vuole sapere chi è Rodrigo Lluch. Aurelio non cede e minaccia la donna: se non la smetterà di ficcare il naso nei suoi affari, la toglierà di mezzo.

Una Vita Anticipazioni: Genoveva ricatta David ma lui non cede

Genoveva non sa più che pesci prendere, il marito ormai distante, l'ha esclusa completamente dai suoi loschi traffici. La Salmeron ha cercato un'alleanza con David ma i suoi ricatti e le sue minacce hanno solo finito che allontanare ulteriormente il ragazzo. David sa di non potersi mettere contro Aurelio, è stato assoldato proprio dal Quesada per fingersi lo sposo di Valeria in assenza di Rodrigo, il suo vero marito. Il ruolo di Aurelio è quello di proteggere la ragazza almeno finché il suo compagno, finalmente libero da minacce, non tornerà da lei. Tutto sembra chiaro ma David diffida, è convinto che Aurelio abbia altre mire e lo tiene d'occhio da tempo senza farsi scoprire. Il trambusto che rischia di creare Genoveva coinvolgendolo nei suoi traffici quindi, è assolutamente da evitare!

Una Vita Anticipazioni: Genoveva pretende che Aurelio la coinvolga nei suoi affari

Genoveva ha assoldato Cuevas per ottenere informazioni su David e Valeria e sembra essere riuscita a scoprire qualcosa di compromettente che cercherà di usare per ricattare il giovane, purtroppo senza successo. Nonostante il fallimento, la Salmeron non si darà per vinta e tornerà a fare pressione su Aurelio. Le notizie ottenute grazie all'investigatore denunciano infatti il coinvolgimento di Aurelio in una losca faccenda riguardante un certo Rodrigo. E' con in mano queste informazioni che Genoveva tenterà di stringere un nuovo patto col marito: Aurelio deve accettare di coinvolgerla negli affari del settore immobiliare!

Aurelio minaccia Genoveva, nella Puntata di Una Vita dell'1 luglio 2022

Quale sarà la risposta di Aurelio ai continui ricatti e minacce di sua moglie Genoveva? Nonostante le informazioni ottenute dalla donna e i ricatti pressanti, il Quesada continuerà a sottovalutare la pericolosità della donna. Aurelio Quesada non si piega. L'imprenditore rifiuterà categoricamente di rivelare la verità su David e Valeria e sul misterioso Rodrigo, il personaggio senza volto spuntato fuori nelle indagini di Genoveva. il suo non sarà solo un No deciso, il suo rifiuto verrà infatti accompagnato da un avvertimento ancora più temibile di quello dalla sua "nemica": "se non la smetti di ficcare il naso nei miei affari, ti faccio fuori!"

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 27 giugno al 3 luglio 2022.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10