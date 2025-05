Un Posto al Sole Cancellato dal Palinsesto del 15 maggio 2025: Ecco perché la Soap non va in onda questa sera

Anticipazioni TV

Un Posto al Sole mancherà anche oggi, 15 maggio 2025. La Soap di Rai3 si ferma come successo martedì 13 maggio 2025. Ma quando sarà recuperato l'episodio "saltato"?

Un Posto al Sole ci lascia ancora! Sì, oggi 15 maggio 2025 succederà la stessa cosa accaduta martedì scorso 13 maggio 2025 e al posto della Soap Rai3 trasmetterà un incontro degli Internazionali di Tennis. In pieno furore per lo sport e in hype per Jannik Sinner, qualificatosi ai quarti di finale, le vicende di Palazzo Palladini subiranno un altro stop. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa succederà e cosa sappiamo sui prossimi appuntamenti.

Un Posto al Sole: Nuovo stop per la Soap di Rai3

È una settimana piuttosto particolare per le Soap delle Rai. Dopo lo slittamento di Ritorno a Las Sabinas, che inizierà (almeno secondo quanto letto sulla Guida Rai) il 19 maggio 2025, anche Un Posto al Sole sta subendo degli spostamenti. I cambi di palinsesto sono dovuti agli Internazionali di Tennis BNL che si stanno svolgendo a Roma e che vedono Jannik Sinner pronto a portarsi a casa la vittoria. Lo scorso martedì 13 maggio 2025, Upas è stato sospeso inaspettatamente un’oretta prima della sua messa in onda per lasciare spazio alla conclusione del match tra Sinner e Cerundolo, valido per la qualificazione ai quarti di finale. Quarti di finale che andranno in onda oggi, a partire dalle 19.00, prima su Rai2 e poi su Rai3 a partire dalle 20.15, impedendo la messa in onda di Upas.

Ecco perché il Tennis va su Rai3 e non va in onda Un Posto al Sole

Ieri sera vi avevamo dato la notizia della sicura messa in onda di Un Posto al Sole per quella sera – 14 maggio 2025 – e la guida Rai ci confermava la presenza della puntata di oggi 15 maggio 2025, con recupero dell’episodio saltato il 13 maggio 2025 il venerdì. Sembrava tutto essere tornato alla normalità ma la definizione della programmazione del match tra Sinner e Ruud valido per l’accesso alla semifinale, prevista per domani, ha scombinato di nuovo tutto.

Ma perché Un Posto al Sole sarà sacrificato? Prima vi abbiamo detto che la gara comincerà su Rai2 2 alle ore 19.00 ma non potrà continuare per via della programmazione, in diretta, del secondo canale Rai. Un match di tennis può durare dalla mezz’ora alle tre ore quindi Rai non può rischiare di sforare e creare problemi al collegamento con BigMama e Gabriele Corsi, commentatori dell’Eurovision Song Contest, di cui questa sera andrà in onda la seconda semifinale. Da qui la decisione di passare la palla a Rai3, sacrificando però il suo palinsesto, che coinvolgeva pure Palazzo Palladini.

Un Posto al Sole rischia di non andare in onda nemmeno domani?

La programmazione di Un Posto al Sole dovrebbe tornare alla normalità e l’episodio dovrebbe essere recuperato domani, con una doppia puntata, come era già previsto. Abbiamo però una domanda da un milione di dollari. Andrà davvero in onda? Ce lo chiediamo perché per domani sono previste le semifinali degli Internazionali e temiamo che Rai3 possa subire un altro passaggio di palla. Di certo le trame che avevamo previsto per il 16 maggio 2025 cambieranno. Se domani non ci saranno modifiche alla programmazione allora vedremo Niko e Jimmy ai ferri corti e Luca prendere la decisione di lasciare per sempre Palazzo Palladini.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.