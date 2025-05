Un Posto al Sole Doppia Puntata del 16 maggio 2025: Luca dice addio a Giulia e a Palazzo Palladini

Anticipazioni TV

Un Posto al Sole torna su Rai3 con una doppia puntata in onda il 16 maggio 2025 su Rai3. Ecco cosa succederà negli episodio della Soap.

Le anticipazioni del doppio episodio di Un Posto al Sole in onda il 16 maggio 2025, a partire dalle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che Niko parlerà con Viola del comportamento di Jimmy. Al colloquio ci sarà anche la madre di Matteo che minimizzerà l’accaduto. Poggi deciderà di punire il figlio, che però reagirà male. Tra Roberto e Gennaro le cose continueranno ad andare molto male e questo avrà delle ripercussioni sul lavoro di Elena, che è diventata da poco la direttrice. Intanto Nunzio proporrà a Gabriela un’idea da applicare a Il Vulcano. Samuel sarà geloso del rapporto tra la sua innamorata e il suo amico. La malattia di Luca tornerà a manifestarsi e metterà il medico così tanto in difficoltà da portarlo a prendere la decisione tremenda che sta tramando da tempo.

Un Posto al Sole Anticipazioni 16 maggio 2025: Jimmy si ribella!

Niko punirà Jimmy e non intenderà tornare indietro sui suoi passi. Poggi si recherà al colloqui con Viola che lo informerà dell’atteggiamento del figlio. Diversamente dalla madre di Matteo, che minimizzerà l'accaduto, il figlio di Giulia non vorrà sentire scuse e prenderà provvedimenti seri contro il suo bambino, non più così piccolo da non capire le conseguenze dei suoi gesti. Camillo è stato bullizzato e questo non può certo passare in sordina. Purtroppo però Jimmy non ci starà e si ribellerà all’atteggiamento del padre, reagendo in modo imprevisto e particolarmente sgradevole, tanto da preoccupare tutti.

Elena in difficoltà per colpa di Roberto e Gennaro: ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole

Roberto e Gennaro sono due furie. Tra loro è ormai conflitto aperto e Marina non riesce più a contenere l’ira dei due. La Giordano sta cercando di tutto per impedire che il marito e Gagliotti combinino dei guai ma purtroppo è un disastro annunciato. Presto dovrà raccogliere i cocci di quello che rimane. A pagare le peggiori conseguenze di questa battaglia è Elena. La ragazza è la nuova direttrice di Radio Golfo 99 e il suo ruolo la sta mettendo in una brutta situazione. Come evolverà tutto questo? La Radio e i Cantieri imploderanno? Intanto Samuel, che ha ritrovato l’amore in Gabriela, comincerà a essere sospettoso di tutto e tutti, persino di Nunzio. Sarà geloso del Cammarota quando lui farà una proposta alla sua amata, esponendole un’idea riguardante Il Vulcano.

Un Posto al Sole Anticipazioni 16 maggio 2025: Luca dice basta!

Luca vuole fuggire e vuole farlo da giorni. L’ex primario non riesce a essere positivo come lo è Giulia e non si lascia trasportare dal desiderio di lei di sposarsi e di rendere il loro rapporto ancora più ufficiale. Il medico ha solo paura di condannare la Poggi a un destino infausto, legata a un uomo che presto si dimenticherà di lei e che dipenderà per ogni cosa dal suo aiuto. Luca non può permettere che ciò accada, non a una persona che lui ama profondamente. Quando la sua malattia tornerà a manifestarsi, prenderà quella decisione che sta a lungo rimandando e farà perdere le sue tracce. Palazzo Palladini si sveglierà con dei punti di domanda molto dolorosi: dove sarà finito Luca? Tornerà mai a casa?

Niko in ansia per Jimmy nella puntata di Un Posto al Sole

Jimmy si è ribellato a suo padre e stavolta non per proteggere la sua famiglia ma per un capriccioso vizio in cui è caduto con tutte le scarpe. Il giovane Poggi si sta lasciando trascinare dall’amicizia con il bulletto Matteo, che ha preso di mira Camillo e che non sembra disposto a fare le cose senza imbrogliare. È lui che ha fornito al nipote di Renato l’app di AI per fare velocemente i compiti e ha su Jimmy un appeal molto preoccupante. Niko guarda con sospetto il loro rapporto e ne è sinceramente spaventato. Manuela cercherà di calmarlo ma soprattutto di rassicurarlo che si tratta di problemi adolescenziali, normali per quell’età. Ma sarà davvero così?

Un Posto al Sole: Un nuovo futuro attende Mariella e Guido?

Viola condividerà le preoccupazioni di Niko e cercherà di tenere la sua classe più in ordine che mai. La Bruni sarà costretta a prendere dei provvedimenti piuttosto forti con i suoi alunni e la cosa potrebbe metterla in difficoltà. Intanto Cerri aiuterà Mariella a superare un momento di profonda nostalgia per Guido. Così come il Del Bue, anche l’Altieri si ritroverà a pensare all’ex ma il suo amico le starà accanto per impedirle di lasciarsi andare alla tristezza. Le cose potrebbero però prendere una piega piuttosto imprevista. Un nuovo futuro sembra presentarsi all’orizzonte, sotto forma di una serata danzante organizzata a Il Vulcano.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.