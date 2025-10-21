Un Posto al Sole compie 29 anni: Napoli festeggia il compleanno della Soap con un evento speciale. Ecco i dettagli

Anticipazioni TV

In occasione del ventinovesimo compleanno della storica soap partenopea, Napoli rende omaggio a Un Posto al Sole con una grande festa!

Grande festa a Napoli in occasione del ventinovesimo compleanno di Un Posto al Sole! Ecco tutti i dettagli.

Un Posto al Sole compie 29 anni!

Ventinove anni fa, il 21 ottobre 1996, la Rai mandava in onda sul suo terzo canale la prima puntata di Un Posto al Sole, la soap opera partenopea che gira attorno agli inquilini di Palazzo Palladini, tra cui Marina Giordano, Roberto Ferri e Alberto Palladini. Dunque, questa è una giornata importante per i fedelissimi - e sono davvero numerosi - di UPAS, ossia il compleanno di questa telenovela. Per l'occasione speciale, oggi a Napoli, l'incantevole città che fa da sfondo alle avventure e disavventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, si terrà una vera e propria festa.

Grande festa a Napoli per il compleanno di Un Posto al Sole

Il Prix Italia 2025 fa tappa nel capoluogo campano dal 20 al 24 ottobre, ed il cuore di questa rassegna internazionale della Rai è proprio Un Posto al Sole. Durante queste giornate di festa sono previsti eventi gratuiti, come anteprime ed incontri. Nello specifico, oggi, martedì 21 ottobre 2025, a partire dalle 19:30 sino alle 20:45 si verrà a verificare l'evento Buon compleanno Un Posto al Sole! Con questo appuntamento, il cui ingresso è su accredito, la città di Napoli vuole rendere omaggio a questa storica ed amatissima soap. Oggi, ma anche domani e dopodomani, 22 e 23 ottobre, i fan di UPAS avranno l'occasione d'incontrare gli attori che fanno parte del cast, ed in più potranno visitare il set, in particolar modo il famoso Caffè Vulcano.

Un Posto al Sole: La puntata di oggi, 21 ottobre 2025

Stasera Un Posto al Sole va in onda come sempre a partire dalle 20:45 su Rai 3: non sono previsti stravolgimenti di alcun genere al palinsesto, nonostante lo speciale anniversario. Nell'episodio di oggi, 21 ottobre 2025, vedremo Rosa ancora piuttosto confusa. Se da un lato c'è Pino, il quale rappresenta una sicurezza, dall'altro c'è Damiano, con il quale c'è stato un significativo riavvicinamento, ma che potrebbe farla soffrire di nuovo. Come se non bastasse, la giovane è in tensione per il processo di Eduardo. Nel mentre, la furia di Cotugno si abbatte su Alfredo, che ha osato prendersi gioco di lui, mentre Renato è felicissimo di poter riaccogliere a Palazzo Palladini il uso amico Raffaele...

