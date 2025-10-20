Prix Italia 2025: Napoli, Capitale della Cultura e del Dialogo, ospita la Nuova Edizione dal 20 al 24 ottobre 2025

Anticipazioni TV

Comincia oggi, lunedì 20 ottobre 2025, il Prix Italia 2025, il concorso internazionale dedicato alle migliori produzioni Radio, TV e multimediali, realizzate da broadcaster pubblici e privati. Scopriamo insieme cosa prevede il programma di quest'anno e cosa significa il motto Get Real, che caratterizza questa edizione.

Comincia oggi il Prix Italia 2025, la nuova edizione dello storico concorso internazionale dedicato alle migliori produzioni radiofoniche, televisive e multimediali, realizzate da broadcaster pubblici e privati. Dal 20 al 24 ottobre 2025, Napoli diventa teatro di un evento che promuove il dialogo culturale e mediatico e che conferma il ruolo della RAI come servizio pubblico e mezzo di comunicazione interculturale. Da lunedì a venerdì il capoluogo campano, dalla storia plurimillenaria e da sempre crocevia di culture, ospita un ricco programma di appuntamenti local e global rispondendo al motto Get Real, tema fondamentale della nuova edizione del Prix. Ma scopriamo insieme cosa ci aspetta.

Prix Italia 2025: ecco cosa ci aspetta dal 20 al 24 ottobre 2025

Si apre oggi la nuova edizione del Prix Italia, che consolida la RAI come promotrice di cultura, decisa sempre più a mostrarsi come servizio pubblico dallo sguardo internazionale, ancorata con radici forti sia alle regioni italiane ma anche aperta al mondo. La RAI ha la funzione di ambasciatrice culturale ma anche di innovatrice di un dialogo che diventa locale e globale nello stesso tempo. Da qui la scelta di Napoli, anzi un ritorno a questa città dalla storia millenaria, da sempre aperta alle tante culture e promotrice di un dialogo culturale internazionale. Il Prix Italia 2025 vuole raccontare l’innovazione, l’impegno sociale, la creatività italiana e internazionale attraverso il tema di quest’anno, il Get Real, che significa importanza per il racconto reale e lotta contro le fake news ma anche offrendo un’esperienza accessibile al pubblico pure attraverso la piattaforma RaiPlay. Al centro del racconto c’è l’unità delle persone, l’inclusione ma anche la formazione delle nuove generazioni, che devono essere sempre più informate ma soprattutto pronte a combattere la disinformazione.

Prix Italia 2025, un programma internazionale con un occhio di riguardo al locale

Napoli, crocevia di culture, è la città ideale per ospitare iniziative locali ed estere, che abbiano il potere di esaltare le tradizioni e il patrimonio artistico e culturale partenopeo. Oltre 40 eventi in tante importanti location cittadine (come il Teatro San Carlo e Palazzo Zapata), con registi, talent e approfondimenti, tutti accessibili tramite QR Code dedicato e social media. A questo si uniscono progetti nelle piazze, anteprime gratuite, face to face tra giurie e autori, una cerimonia di premiazione per i progetti finalisti, in mondovisione dal Cortile d’onore di Palazzo Reale, collaborazione con programmi Rai come Uno Mattina e progetti di racconto del territorio affidati a volti noti della TV del daytime.

Il Prix Italia 2025 si presenta quindi sempre più non solo come una competizione internazionale, dedicata alle più meritevoli produzioni radio, TV e multimediali ma anche un evento che promuove la creatività, l’inclusione e la memoria locale e globale.