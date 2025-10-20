TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | Prix Italia 2025: Napoli, Capitale della Cultura e del Dialogo, ospita la Nuova Edizione dal 20 al 24 ottobre 2025
Anticipazioni TV

Prix Italia 2025: Napoli, Capitale della Cultura e del Dialogo, ospita la Nuova Edizione dal 20 al 24 ottobre 2025

Silvia Farris

Comincia oggi, lunedì 20 ottobre 2025, il Prix Italia 2025, il concorso internazionale dedicato alle migliori produzioni Radio, TV e multimediali, realizzate da broadcaster pubblici e privati. Scopriamo insieme cosa prevede il programma di quest'anno e cosa significa il motto Get Real, che caratterizza questa edizione.

Prix Italia 2025: Napoli, Capitale della Cultura e del Dialogo, ospita la Nuova Edizione dal 20 al 24 ottobre 2025

Comincia oggi il Prix Italia 2025, la nuova edizione dello storico concorso internazionale dedicato alle migliori produzioni radiofoniche, televisive e multimediali, realizzate da broadcaster pubblici e privati. Dal 20 al 24 ottobre 2025, Napoli diventa teatro di un evento che promuove il dialogo culturale e mediatico e che conferma il ruolo della RAI come servizio pubblico e mezzo di comunicazione interculturale. Da lunedì a venerdì il capoluogo campano, dalla storia plurimillenaria e da sempre crocevia di culture, ospita un ricco programma di appuntamenti local e global rispondendo al motto Get Real, tema fondamentale della nuova edizione del Prix. Ma scopriamo insieme cosa ci aspetta.

Prix Italia 2025: ecco cosa ci aspetta dal 20 al 24 ottobre 2025

Si apre oggi la nuova edizione del Prix Italia, che consolida la RAI come promotrice di cultura, decisa sempre più a mostrarsi come servizio pubblico dallo sguardo internazionale, ancorata con radici forti sia alle regioni italiane ma anche aperta al mondo. La RAI ha la funzione di ambasciatrice culturale ma anche di innovatrice di un dialogo che diventa locale e globale nello stesso tempo. Da qui la scelta di Napoli, anzi un ritorno a questa città dalla storia millenaria, da sempre aperta alle tante culture e promotrice di un dialogo culturale internazionale. Il Prix Italia 2025 vuole raccontare l’innovazione, l’impegno sociale, la creatività italiana e internazionale attraverso il tema di quest’anno, il Get Real, che significa importanza per il racconto reale e lotta contro le fake news ma anche offrendo un’esperienza accessibile al pubblico pure attraverso la piattaforma RaiPlay. Al centro del racconto c’è l’unità delle persone, l’inclusione ma anche la formazione delle nuove generazioni, che devono essere sempre più informate ma soprattutto pronte a combattere la disinformazione.

Prix Italia 2025, un programma internazionale con un occhio di riguardo al locale

Napoli, crocevia di culture, è la città ideale per ospitare iniziative locali ed estere, che abbiano il potere di esaltare le tradizioni e il patrimonio artistico e culturale partenopeo. Oltre 40 eventi in tante importanti location cittadine (come il Teatro San Carlo e Palazzo Zapata), con registi, talent e approfondimenti, tutti accessibili tramite QR Code dedicato e social media. A questo si uniscono progetti nelle piazze, anteprime gratuite, face to face tra giurie e autori, una cerimonia di premiazione per i progetti finalisti, in mondovisione dal Cortile d’onore di Palazzo Reale, collaborazione con programmi Rai come Uno Mattina e progetti di racconto del territorio affidati a volti noti della TV del daytime.

Il Prix Italia 2025 si presenta quindi sempre più non solo come una competizione internazionale, dedicata alle più meritevoli produzioni radio, TV e multimediali ma anche un evento che promuove la creatività, l’inclusione e la memoria locale e globale.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Silvia Farris
  • Redazione nella sezione TV di Comingsoon.it
  • Esperta in Comunicazione Storica e multimedialità
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Uomini e Donne, Agnese De Pasquale replica alle critiche degli haters: "In dubbio la mia intelligenza solo perché..."
news VIP Uomini e Donne, Agnese De Pasquale replica alle critiche degli haters: "In dubbio la mia intelligenza solo perché..."
Un Posto al Sole Anticipazioni 20 ottobre 2025: Nunzio geloso, Rossella e Riccardo si riavvicinano!
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 20 ottobre 2025: Nunzio geloso, Rossella e Riccardo si riavvicinano!
Amici 25: Chi è Maria Rosaria Dalmonte? Età, Instagram, Ballando con le Stelle. Tutto sulla Ballerina del Talent di Canale5
news VIP Amici 25: Chi è Maria Rosaria Dalmonte? Età, Instagram, Ballando con le Stelle. Tutto sulla Ballerina del Talent di Canale5
Belen a cena insieme con Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: fine del gelo tra i due cognati?
news VIP Belen a cena insieme con Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: fine del gelo tra i due cognati?
Uomini e Donne, Claudia Dionigi racconta il parto poi svela la reazione della prima figlia al fratellino
news VIP Uomini e Donne, Claudia Dionigi racconta il parto poi svela la reazione della prima figlia al fratellino
La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Un ex fidanzato torna nella vita di Ceyda. Guai in vista?
anticipazioni TV La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Un ex fidanzato torna nella vita di Ceyda. Guai in vista?
Uomini e Donne, Ciro Solimeno racconta tutta la verità: "Martina e Gianmarco si sono visti e si sono baciati"
news VIP Uomini e Donne, Ciro Solimeno racconta tutta la verità: "Martina e Gianmarco si sono visti e si sono baciati"
Màkari 4: stasera in prima serata su Rai 1 comincia la quarta stagione della serie con Claudio Gioè dalla Sicilia con amore
anticipazioni TV Màkari 4: stasera in prima serata su Rai 1 comincia la quarta stagione della serie con Claudio Gioè dalla Sicilia con amore
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV