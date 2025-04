Un Posto al Sole, cambio di programmazione: la Soap non va in onda il 1° maggio 2025

Anticipazioni TV

Un Posto al Sole si prende una piccola pausa. Scopriamo insieme quando tornerà in onda e cosa succederà nei prossimi episodi della Soap di Rai3.

Un Posto al Sole non andrà in onda il 1° maggio 2025. Su Rai3 sarà trasmesso il Concerto del Primo Maggio, come ogni anno. La Soap partenopea tornerà però molto presto a farci compagnia con grandi novità e con dei ricchi e lunghi episodi. Ma quando succederà ma soprattutto cosa accadrà nelle prossime puntate di Upas? Scopriamolo insieme e allacciamo le cinture, ci saranno coppie pronte a scoppiare e problemi sempre più spinosi da risolvere.

Un Posto al Sole: La Soap in Pausa il 1° maggio 2025

Un Posto al Sole si prende la sua pausa annuale per il 1° maggio 2025. Ogni anno la Soap lascia il suo posto al Concerto del Primo Maggio, in diretta su Rai3 in due tranche, una alle 15.15 e una seconda a partire dalle 20.00. La programmazione del terzo canale Rai sarà quasi completamente dedicata a questo grande evento che vede moltissimi artisti calcare lo stesso palco situato in Piazza San Giovanni In Laterano a Roma.

Quest’anno Ermal Meta, Noemi e BigMama, con la partecipazione di Vincenzo Schettini, presenteranno un'edizione che guarda avanti nel tempo, mettendo però sempre al centro la musica come strumento di racconto, consapevolezza e cambiamento. Ci sarà quasi sicuramente un riferimento alla recente scomparsa di Papa Francesco e si attenderà la nomina del nuovo Pontefice. Siamo in pieno Conclave e scopriremo presto chi salirà al soglio pontificio.

Un Posto al Sole torna il 2 maggio 2025 con una doppia puntata

Un Posto al Sole prenderà una sola pausa e tornerà a farci compagnia il 2 maggio 2025. Su Rai3 ci faranno compagnia ben due puntate, che ci faranno chiudere la settimana in allegria. Upas è stata l’unica Soap Rai a non lasciarci troppo a bocca asciutta durante queste settimane particolari, dove il palinsesto ha subito diversi cambiamenti per lasciare spazio alle commemorazioni in onore di Papa Francesco.

Negli episodi in onda venerdì 2 maggio 2025 vedremo Gennaro sempre più furioso. Gagliotti ha perso il controllo e dopo essersi convinto che Roberto lo ha ingannato, renderà le cose molto difficili sia a Ferri che a Marina. Marisa troverà un modo per spronare Michele mentre Luca scriverà le sue ultime volontà. Giulia troverà la lettera e ci rimarrà malissimo, decidendo di affrontare il De Santis e di chiedergli immediate spiegazioni.

Un Posto al Sole: ecco cosa succederà nelle prossime puntate

Un Posto al Sole si avvia a un periodo molto caldo e non solo perché sta per arrivare l’estate. Nei prossimi episodi di Rai3 vedremo come evolverà la crisi, ormai chiara, tra Claudia e Guido ma soprattutto capiremo se il Del Bue sia o meno ancora innamorato di Mariella. Non è infatti chiaro perché il vigile sia così nostalgico dei tempi passati con la sua ex moglie e se abbia solo difficoltà a gestire la relazione a distanza con la Costa o se davvero, con l’arrivo di Mimmo, si sia reso conto di essere ancora legato alla madre di Lollo.

Vedremo anche Elena tornare a Napoli. Roberto le offrirà un lavoro ed è possibile che Ferri voglia la figliastra vicina per controllare Gennaro, chiaramente attratto da lei. Alice dovrà gestire il pericoloso Cristiano mentre Michele potrebbe riprendere coraggio, cominciare la fisioterapia e chissà, magari riprendere a camminare. Giulia invece si troverà a dover convincere Luca che le sue paure sono infondate e che lei non rinuncerà a stargli accanto, nonostante tutti i suoi timori.

