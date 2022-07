Un Posto al Sole Anticipazioni: Una new entry potrebbe sconvolgere le trame della soap. Ecco di chi si tratta

Anticipazioni TV

Nel cast di Un Posto al Sole arriva Chiara Mastalli. Ma quale sarà il suo ruolo nella soap di Rai 3? Vediamo insieme le Anticipazioni.

Nel cast di Un Posto al Sole sta per arrivare una nuova attrice e di conseguenza un nuovo personaggio? Stando alle recenti Anticipazioni, nella soap di Rai 3, farà il suo ingresso Chiara Mastalli, attrice affermata sul grande e piccolo schermo, con un ruolo studiato appositamente per interferire con una delle maggiori storyline del momento. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Chiara Mastalli nel cast di Un Posto al Sole

Voci sempre più insistenti assicurano la presenza di Chiara Mastalli nelle nuove puntate di Un Posto al Sole. La soap di Rai 3, in questo modo, si arricchirebbe di un nuovo personaggio e di una nuova attrice carismatica, che potrebbe cambiare la carte in tavola e stravolgere gli inquilini di Palazzo Palladini. Ma chi è Chiara Mastalli? Nata a Roma nel 1984, l’attrice ottiene nel 2004 il ruolo di Maddalena in Tre metri sopra il cielo, anche se è solo due anni più tardi che ottiene vera popolarità prestando il volto a Simona, nella pellicola Notte prima degli esami, diretta da Fausto Brizzi. Chiara torna sul grande schermo con Amore, bugie e Calcetto nel 2008 nel frattempo è nel cast di moltissimi fiction come Sei forte maestro, Carabinieri, Il Maresciallo Rocca e I Liceali 2 e L’Allieva. Nel 2015, dopo essersi laureata in Marketing e Pubblicità alla LUMSA, partecipa alla terza edizione di Notti sul Ghiaccio e arriva alla Finale dello show di Rai 1. Ora, Mastalli potrebbe entrare a far parte del cast di Un Posto al Sole, ma con quale ruolo?

Un Posto al Sole Anticipazioni sulla new entry

Chiara Mastalli sembra essere in procinto di firmare un contratto che la porterebbe ad essere un nuovo volto di Un Posto al Sole. Nella soap di Rai 3, per Chiara si aprono diversi plausibili scenari, primo tra cui quello che la vedrebbe protagonista come Magistrato al fianco di Nicotera, impegnato a combattere la mafia e a sradicare uno dei clan più potenti della camorra, proteggendo così anche i membri di Palazzo Palladini. Chiara, tuttavia, potrebbe essere anche il predetto nuovo amore di Michele, che si mormora nelle nuove puntate della soap partenopea, aprirà nuovamente il suo cuore. Infine, come ultima opzione c’è anche quella che l’attrice romana entri a far parte del cast come alleata di Lara Martinelli, che potrebbe assumerla al posto della domestica Silvana per non far insospettire i suoi rivali.

