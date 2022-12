Un Posto al Sole Anticipazioni: Tra Diego e Lia è un addio? Una novità spiazzerà la Loghi e farà soffrire il Giordano

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nelle prossime puntate della Soap di Rai3, Diego vivrà dei momenti molto difficili a causa di un improvviso cambiamento di Lia. La ragazza scoprirà qualcosa, riguardo al suo passato, che la porterà a mettere in discussione le sue ultime decisioni.

La storia d’amore tra Diego e Lia sta per vivere un altro intenso capitolo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nelle puntate che andranno in onda dal 5 al 9 dicembre 2022, la Longhi farà una scoperta che la farà ripiombare nel passato. Deciderà di lasciare il Giordano e di tornare a dedicarsi alla sua “missione”?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Diego e Lia, la nuova coppia della Soap

L’arrivo di Lia ha scosso le Trame di Un Posto al Sole. Sin da subito la ragazza si è dimostrata un personaggio molto affascinante, tanto da attirare immediatamente le attenzioni di Diego. Il Giordano ha faticato non poco a ritagliarsi uno spazio nella vita della bella Longhi, impegnata a risolvere un mistero che l’ha portata a Palazzo Palladini. Ma ora che dei misteriosi gioielli si è persa traccia, Lia si è lasciata andare all’amore e ha concesso al buon Giordano una chance. Nelle ultime puntate della Soap, abbiamo visto i due ragazzi sempre più affiatati. Lia sembra aver ritrovato la serenità accanto a Diego e sembra aver accantonato la sua “missione segreta” ma qualcosa potrebbe cambiare da un momento all’altro.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Una scoperta sconvolge Lia. È la fine per lei e Diego?

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nelle puntate in onda dal 5 al 9 dicembre 2022, Lia verrà letteralmente travolta da una novità riguardo il suo passato. Sarà una scoperta che la costringerà a fare i conti con i suoi antichi tormenti e che potrebbero farle mettere in dubbio le sue ultime scelte, compreso Diego. Il Giordano è riuscito a fatica a convincerla a rimanere a Palazzo Palladini nonostante non abbia ritrovato i gioielli che tanto cercava e ora sembra che tutte queste difficoltà e tutti questi ostacoli da superare, non siano destinati ad avere un lieto fine. Lia non solo potrebbe decidere di tornare a buttarsi a capofitto nella sua missione ma anche di sacrificare la sua relazione con Diego.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Lia scoprirà che Alberto ha trovato i “suoi” gioielli

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano solo che Lia farà una scoperta che la farà ripiombare nei tormenti del suo passato. Gli spoiler non ci dicono però che tipo di novità scuoterà così tanto la Longhi ma possiamo fare delle ipotesi. La ragazza potrebbe scoprire che a trovare e a “rubare” i gioielli è stato Alberto. E se così fosse, siamo sicuri che Lia non si farà alcuno scrupolo a tentare in tutti i modi di riprenderseli e di portarli via. E questa decisione potrebbe portarla a dover scappare da Palazzo Palladini e a dover dire addio a Diego, senza neanche un ultimo saluto. Oppure la costringerà a fare i conti con Alberto, notoriamente senza scrupoli. E lo scontro potrebbe addirittura riservare grandi sorprese. Qualche tempo fa, se vi ricordate, circolavano sul web alcune voci che davano il Palladini in combutta con la Longhi per spartirsi una vecchia e dimenticata eredità. I due sarebbero addirittura parenti. Ma purtroppo per il momento non abbiamo alcuna conferma e attendiamo la prossima settimana per capire cosa succederà davvero e se Diego dovrà dire addio all’unica ragazza che, dopo tanti anni, è tornata a fargli battere il cuore.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.