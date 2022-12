Un Posto al Sole Anticipazioni: Silvia e Michele tornano insieme... ma solo per Natale?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nelle prossime puntate di Un Posto al Sole vedremo Silvia e Michele farsi sempre più vicini. I due passeranno dei momenti molto romantici ma saranno destinati a durare? Vediamo insieme nel dettaglio cosa succederà nella Soap di Rai3.

Galeotto sarà l'albero di Natale? Sembra proprio di sì. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nelle prossime puntate della Soap assisteremo al ritorno di fiamma tra Michele e Silvia. I due si troveranno di nuovo molto vicini, complice una serata pre- natalizia, che avrebbe dovuto andare in tutt'altro modo. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Silvia, Michele e Rossella pronti a passare il Natale insieme

Nelle scorse puntate di Un Posto al Sole abbiamo visto Michele proporre a Silvia e Rossella di organizzare una cena pre-natalizia insieme e di invitare pure Riccardo. Un gesto, quello del Saviani, molto particolare, visto la sua antipatia per il Crovi. Si sa però che il Natale riesce a farci essere più buoni e sembra che questo sia valso pure per lo speaker, deciso a dare una possibilità – seppur piccola ma significativa – al fidanzato della figlia. Tutto questo in vista delle imminenti vacanze che forse riporteranno Ross e il suo compagno a Bolzano, come era successo l'anno precedente. E la prossima settimana – come vedremo nelle puntate – tutto sarà pronto per questa magnifica serata. Ma ci sarà un però...

Un Posto al Sole Anticipazioni: Silvia e Michele si baciano

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nelle prossime puntate della Soap, quelle nella settimana della Vigilia, tra Michele e Silvia succederà qualcosa di molto romantico. Alla serata organizzata a casa Graziani, Rossella e Riccardo non si presenteranno. Un imprevisto – forse un'urgenza in ospedale – impedirà ai due di essere presenti alla cena. Silvia e il suo ex marito si troveranno da soli. Era da diverso tempo che gli ex coniugi non passavano del tempo così insieme e forse l'atmosfera natalizia o forse la ritrovata armonia e serenità, visto l'accordo per il divorzio, li porterà a farsi molto vicini. E infatti si scambieranno un bacio, dimostrando che l'affetto che c'era tra loro non è mai del tutto svanito. Ma questo particolare li porterà a rimettersi insieme o la loro situazione rimarrà invariata?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Cosa succederà tra Silvia e Michele?

Sulla questione relazione Silvia e Michele e sul loro futuro purtroppo non abbiamo certezze. Stando alle ultime notizie trapelate, tra i due ci sarà sì un bacio ma nulla di più e non pare essere prevista una reunion. La Graziani è infatti legata a Giancarlo, ora assente per lavoro, ed è sinceramente innamorata di lui, anche se non se la sente ancora di fare un passo verso il matrimonio. Ma Un Posto al Sole ci ha abituato che tutto è possibile e che nulla è da escludere. Possiamo quindi fare l'ipotesi che i due ex coniugi comincino a pensare di potersi dare un'altra chance e che dopo le vacanze di Natale possano addirittura tornare a essere una coppia. E ad avvantaggiare questo, potrebbe esserci un viaggio a Indica, prassi consueta da parte di Silvia, durante le feste. Proprio grazie a questo viaggio, previsto di solito dalle trame di Upas durante Natale, potrebbe essere risolta la questione di Teresa.

Anticipazioni e Trame Un Posto al Sole: A Natale si risolverà la questione Teresa?

Durante le feste di Natale così come in altre importanti festività, Silvia e Michele sono soliti fare visita a Otello e Teresa a Indica. E anche quest'anno si prevede il viaggio verso questa località mitica. E stavolta l'escamotage della partenza potrebbe servire per risolvere una questione rimasta sino a ora in sospeso: la morte di Carmen Scivittaro, interprete di Teresa. Sino a questo momento non si è parlato della mamma di Silvia e solo Otello è ricomparso nelle trame della Soap, per risolvere un annoso problema con Alberto Palladini. Ma forse a Natale si tornerà a parlare anche del personaggio di Teresa ed è probabile che si trovi una soluzione alla scomparsa della sua interprete. Benché Teresa non compaia in Upas da diverso tempo, è chiaro che le si debba dare un degno saluto e chiudere la sua storyline definitivamente. Silvia potrebbe quindi scoprire che sua madre è morta, prima o durante la sua partenza per Indica e per tornare all'argomento principale di questo articolo, la scomparsa della donna potrebbe riavvicinarla a Michele, pronto a darle il supporto necessario in questo momento. Chi altri se non l'uomo che l'ha accompagnata per tutta la vita? Ma la domanda rimane sempre la stessa: durerà o sarà come le stelle di natale, che in genere appassiscono prima della Befana?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.