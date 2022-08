Un Posto al Sole, Addio a Carmen Scivittaro la Teresa della Soap

Anticipazioni TV

Lutto per Un Posto al Sole. Carmen Scivittaro, la Teresa della Soap è morta poche ore fa. Ci saluta uno degli amati protagonisti della Soap di Rai3.

Notte di lacrime per Un Posto al Sole. È di poche ore fa la notizia che Carmen Scivittaro, la Teresa Diacono della Soap, ci ha lasciato a 77 anni.

Un Posto al Sole: addio a Carmen Scivittaro, Teresa Diacono nella Soap

Una notizia che lascia gli affezionati fan di Un Posto al Sole con l'amaro in bocca. Un fulmine a ciel sereno che fa piangere gli upassini, sempre legati al personaggio di Teresa. La Diacono, moglie di Otello, non compariva nelle Trame della Soap ormai da anni ma è rimasta indimenticata, grazie alla sua dolcezza. L'attrice, oltre alla sua partecipazione a Upas, è stata drammaturga di alcuni atti unici trasmessi da Radio2. La sua carriera è stata spesa sui palchi teatrali, protagonista di opere come Il Mestiere di Padre, La Gatta Cenerentola e Ceneri di Beckett. Al cinema l'abbiamo potuta vedere in La Posta in Gioco, Matilda e l'ultimo in ordine di tempo, Il sogno nel casello.

A darne per primi informazioni sono stati alcuni dei suoi compagni di avventura. Primo tra tutti Alberto Rossi, Michele Saviani.

Un Posto al Sole perde un pezzo della sua storia, nonostante Teresa non abbia più fatto capolino tra i corridoi di Palazzo Palladini, ormai trasferitasi a Indica, per stare vicino alla sua famiglia.

