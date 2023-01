Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto e Marina finalmente sposi ma arriva Lara con il bambino

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Marina e Roberto convoleranno presto a nozze. Il loro matrimonio verrà però guastato, ma non interrotto, da Lara, tornata con il bambino. Cosa succederà nelle puntate della Soap in arrivo a febbraio su Rai3? Scopriamolo insieme.

Problemi su problemi per la famiglia Giordano-Ferri. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nelle puntate della Soap, in onda a febbraio, vedremo Marina e Roberto coronare finalmente il loro amore. I due si sposeranno ma la loro unione e la cerimonia, saranno guastate dal ritorno di un personaggio sparito dalle trame da diversi mesi ma di cui si attendeva il rientro da un momento all'altro: Lara. La Martinelli non sarà però da sola; con lei ci sarà il piccolo Ferri, il “suo” bambino.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina e Roberto presto sposi

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, che andranno in onda a febbraio 2023, Marina e Roberto coroneranno la loro storia d'amore con delle nuove nozze. Messi da parte – ma sicuramente ancora non del tutto risolti – i problemi con Alice e Nunzio, i due si sposeranno. La Giordano e il Ferri saranno felicissimi di rendere ufficiale la loro relazione e di tornare a potersi chiamare marito e moglie ma la cerimonia non andrà come da entrambi sperato. Qualcuno si presenterà senza invito, pronto a riprendersi il suo posto, lasciato vacante per troppo tempo. Stiamo ovviamente parlando di Lara Martinelli, che è rimasta nell'ombra e lontana da Napoli per tutto questo tempo ma che era previsto tornasse quando meno ce lo aspettavamo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Lara torna a Napoli con il figlio di Roberto

Lara tornerà proprio nel momento meno opportuno. La donna farà capolino a Napoli proprio nel momento in cui Roberto e Marina avrebbero dovuto godersi uno dei momenti più belli della loro vita: il loro matrimonio. Il ritorno della Martinelli era previsto da tempo. Era infatti rimasta in sospeso la questione della sua finta gravidanza e Roberto è ancora convinto che Lara sia rimasta incinta di lui, senza sapere che la donna lo sta da tempo ingannando. La situazione sarà destinata a sbloccarsi proprio il giorno delle nozze e a Marina non resterà che affilare le unghie.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Le nozze di Marina e Roberto rovinate dal ritorno di Lara

Marina e Roberto riusciranno a sposarsi ma subito dopo la cerimonia – o addirittura durante – farà la sua comparsa Lara. La Martinelli, come abbiamo detto, si presenterà con il bambino e capiremo che la donna è riuscita a procurarsi un neonato per portare avanti la sua farsa. Il suo ritorno, proprio il giorno più importante per il Ferri e la Giordano, suonerà come un vero e proprio schiaffo in pieno viso per Marina. Se vi ricordate, a cacciare Lara – con un accordo economico – da Napoli è stata proprio la signora di Upas, che ha sempre sperato di essersi liberata della sua rivale e di aver arginato il problema nuovo figlio di Roberto. Ma le sue ipotesi e le sue speranze risulteranno vane. Al ritorno della nemica numero 1 di Marina Giordano, assisterà pure Elena, ancora non ripartita per Londra, che racconterà a Silvana quanto successo.

Anticipazioni e Trame Un Posto al Sole: Silvana torna a casa Ferri

Marina, Roberto ed Elena – supponiamo pure Alice – torneranno a casa dopo la cerimonia e Silvana chiederà a tutti come sia andata, entusiasta delle nozze dei suoi datori di lavoro. Con questo vi anticipiamo anche che anche la cameriera di casa Ferri farà ritorno nelle trame della Soap a inizio febbraio e riprenderà quindi il suo posto. Questo ci fa pensare che per Lia sarà tempo di dire addio a Palazzo Palladini. Vi riveliamo che nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, quelle che andranno in onda dal 23 al 28 gennaio 2023, Alberto consegnerà alla Longhi i gioielli, dopo essersi fatto un esame di coscienza per quanto successo con Clara. Ma vi diciamo anche che Diego, dopo aver assistito a un cambiamento radicale del comportamento della sua fidanzata, comincerà a sospettare di lei e capirà di essere stato ingannato. La vera identità di Lia e tutti i suoi segreti potrebbero quindi essere svelati, improvvisamente, e la ragazza potrebbe addirittura andarsene, dandosi alla fuga. Non ne siamo ancora certi ma il ritorno di Silvana ci fa sospettare che qualcosa cambierà nella vita di Diego Giordano e nel grande appartamento di Roberto Ferri.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.