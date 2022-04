Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina pronta a tutto per vendicare Chiara

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole, la soap amatissima di Rai3, parlano chiaro. Marina Giordano mostrerà tutta la sua furia per vendicare Chiara.

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, l’amatissima soap di Rai3, Chiara riceverà un aiuto importante quanto inaspettato da Marina Giordano. Le Anticipazioni, infatti, ci rivelano che la dark lady non riuscirà più a sopportare di osservare in silenzio come Roberto Ferri e Lara Martinelli stanno piegano alla propria volontà la donna, indebolita dalla dipendenza dalle droghe, e deciderà dunque di entrare in azione.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Chiara al limite

Chiara sta vivendo un momento drammatico e nelle nuove puntate di Un Posto al Sole la sua situazione non farà che peggiorare. La giovane manager, infatti, non riesce a smettere di fare uso di droghe e si troverà impreparata ai ricatti di Roberto Ferri e Lara Martinelli. Approfittando della debolezza di Chiara, i due amanti e social la ricatteranno per piegarla al proprio volere, consapevoli che nessuno potrà mai contrastarli apertamente senza rischiare grosso. A sorpresa, tuttavia, le Anticipazioni della soap di Rai3 ci rivelano che Chiara sta per ricevere un aiuto inatteso e fondamentale.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina scende in campo per Chiara

Marina Giordano ha osservato in silenzio la sorte di Chiara e, sebbene dispiaciuta per la giovane manager, ha preferito rimanere lontana dagli intrighi di Roberto e Lara con i quali ha già avuto diversi problemi. Ora, tuttavia, la situazione si è fatta insostenibile e Giordano deciderà di soccorrere Chiara. Dopo aver temporeggiato a lungo, infatti, Marina scenderà in campo per smascherare le mire dei due amanti e proteggere l’indifesa Chiara, ormai totalmente schiava della dipendenza dalla droga. Giordano, dunque, studierà un astuto piano per impedire a Ferri e Martinelli di mettere le mani sulle quote dell’azienda Petrone. Al momento non sappiamo chi avrà la meglio ma quel che è certo è che Marina non si fermerà davanti a nulla.

Crisi di coppia nelle nuove puntate di Un Posto al Sole

Dopo la partenza di Patrizio si è creata una frattura tra Ornella e Raffaele, che sembra ormai essere insanabile. La crisi è sempre più evidente e i fan della coppia sono preoccupati che questa possa essere la fine per loro. Vedendo la moglie sempre più distanze, infatti, Raffaele tornerà ad avvicinarsi ad Elvira e tra loro potrebbe scattare nuovamente la passione. I due, nel corso dell’ultima crisi matrimoniale, sono stati ad un passo dal baciarsi e chissà se questa volta Raffael lascerà Ornella per dedicarsi ad Elvira.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.