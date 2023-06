Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina assolda un vecchio nemico di Roberto per distruggerlo! Ecco chi...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Marina tirerà fuori un asso nella manica per vendicarsi di Roberto. La Giordano assolderà Alberto Palladini come suo avvocato. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa succederà nelle prossime puntate della Soap.

Marina sarà spietata più che mai e Roberto dovrà guardarsi le spalle da un altro nemico, un suo vecchio nemico. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la Giordano si vendicherà di suo marito, chiamando una persona completamente inaspettata a darle una mano per divorziare. Volete sapere chi? Allora leggete qui sotto.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina pronta a divorziare da Roberto

Marina ha scoperto che Roberto si è lasciato fin troppo andare con Lara e ha deciso di cacciarlo di casa. La Giordano è furiosa contro suo marito e ha giurato di vendicarsi di lui. Prima però c'è una cosa da fare e pure velocemente: divorziare. I coniugi Ferri, nelle prossime puntate, saranno al capolinea e decideranno di separarsi. Una scelta a cui Serena e Filippo cercheranno di opporsi ma i due non riusciranno in nessun modo a far cambiare idea ai due manager, incattiviti più che mai l'uno con l'altra. E proprio a causa di questo astio, diventato insostenibile, Marina deciderà di ricorrere all'aiuto di qualcuno del tutto inaspettato.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina assolda Alberto Palladini come suo avvocato

Marina avrà il dente avvelenato con Roberto soprattutto dopo una brutta discussione, dopo la quale verranno alla luce tutte le sue debolezze. Negli anni abbiamo imparato a conoscere una Marina tutta d'un pezzo, capace di sopportare separazioni e violenze ma anche di tirare fuori gli artigli e trovare gli stratagemmi più subdoli per vendicarsi. E questa volta escogiterà un modo così sibillino da farci saltare in piedi sul divano. Marina assolderà Alberto Palladini come suo avvocato e gli chiederà di seguirla nella causa di divorzio da Roberto e di distruggerlo.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina e Alberto contro Roberto ma...

Siamo certi che quando Roberto scoprirà questa novità, non potrà credere alle sue orecchie. In realtà nemmeno noi ma le Anticipazioni di Un Posto al Sole sono ben chiare. La Giordano assolderà un vecchio nemico del marito pur di dargli fastidio. Marina non ha di certo un grandissimo rapporto con Alberto ma la sua bravura come legale ma soprattutto come spina nel fianco del Ferri, è innegabile. Quindi quale altro avvocato scegliere se non quello che odia l'uomo che vuoi distruggere? La guerra Ferri-Giordano si farà sempre più interessante e supererà le semplici beghe che l'hanno caratterizzata sino a ora. Ma attenzione al corso delle prossime puntate perché Marina e Roberto saranno protagonisti di un episodio inaspettato e che potrebbe riscrivere l'intera storia. I due si lasceranno andare alla passione e finiranno a letto insieme. Questo episodio confonderà ancora più le loro idee o gliele chiarirà? Staremo a vedere.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.