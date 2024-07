Un Posto al Sole Anticipazioni: La Soap non va in onda il 12 luglio 2024. Ecco cosa sta succedendo

Anticipazioni TV

Un Posto al Sole non va in onda il 12 luglio 2024. La Soap si prende una breve pausa e ci aspetta lunedì 15 luglio 2024. Scopriamo insieme cosa sta succedendo e cosa sarà trasmesso su Rai3.

Un Posto al Sole si prende una piccola pausa. La Soap non va in onda venerdì 12 luglio 2024 e tornerà regolarmente a essere trasmessa dalla settimana successiva, con il consueto appuntamento alle ore 20.50. Ma scopriamo insieme cosa ci sarà al suo posto e cosa ci dobbiamo aspettare nei prossimi episodi.

Un Posto al Sole: la Soap non va in onda il 12 luglio 2024

Salta l’appuntamento con Un Posto al Sole. La Soap non andrà in onda venerdì 12 luglio 2024 e per recuperare l’episodio mancante, l’11 luglio 2024 sarà trasmessa una doppia puntata. Alla piccola pausa di UPAS verrà quindi subito posto rimedio e i fan delle vicende di Palazzo Palladini potranno godere di un episodio più lungo nella giornata di giovedì. A causare questo cambio nel palinsesto è la IAAF Diamond League 2024, competizione di atletica leggera che anche lo scorso anno ha portato la Soap a subire degli slittamenti o degli anticipi durante la settimana.

La IAAF Diamond League 2024 sarà trasmessa da Montecarlo a partire dalle ore 20.00 ed è probabile che nelle prossime settimane, Rai3 deciderà di seguire altri meeting di atletica e che Un Posto al Sole subisca quindi ulteriori spostamenti.

Un Posto al Sole: ecco quando tornerà la Soap di Rai3

Nella settimana tra l’8 e il 12 luglio 2024 non perderemo neanche una delle cinque puntate previste per Un Posto al Sole. Il quinto e ultimo episodio che avrebbe dovuto essere trasmesso di venerdì – il 12 luglio 2024 per l’esattezza – sarà anticipato a giovedì. L’11 luglio 2024, come detto, avremo un doppio appuntamento con Palazzo Palladini. Dalla settimana dal 15 al 19 luglio 2024 non dovrebbero esserci ulteriori cambiamenti e così anche per quella successiva. In caso ci fossero vi terremo aggiornati.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: ecco cosa vedremo nelle prossime settimane su Rai3

La puntata di Un Posto al Sole in onda l’11 luglio 2024 sarà ricca di sorprese e di colpi di scena. Staremo con il fiato sospeso per la vicenda che vedrà protagonisti Luca e Alberto e attenderemo anche di sapere quale sarà la risposta di Micaela alle richieste di Samuel, desideroso di avere più romanticismo. Prossimamente, nelle settimane successive, capiremo quale sarà la decisione di Ida e se sposerà Diego e se Roberto e Filippo faranno pace. Capiremo anche se Damiano rischierà ancora di finire nei guai o meglio in pericolo a causa di Torrente e se il rapporto tra Rosa e Don Antoine potrebbe diventare qualcosa di diverso da quello che è adesso, già molto intenso. Insomma ci aspetta un'estate piuttosto interessante e ricca di temi molto caldi, come le temperature esterne.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.