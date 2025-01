Un Posto al Sole Anticipazioni: Gennaro Gagliotti affascinato da Elena Giordano, scoppierà la passione?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che il ritorno di Elena Giordano a Napoli provocherà non poche conseguenze. In particolare Gennaro Gagliotti ne resterà affascinato e questo potrebbe portare i due a vivere una passione travolgente?

Come ci svelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole, le trame delle prossime puntate della Soap si arricchiranno con il ritorno di Elena Giordano. La figlia della dark lady di Palazzo Palladini tornerà a Napoli per controllare la figlia Alice e convincerla a fare ritorno a Londra con lei. Tuttavia, al suo arrivo, la bella Elena attirerà lo sguardo di Gennaro Gagliotti. Il nuovo partner di lavoro di Roberto Ferri, con i suoi loschi traffici, resterà affascinato dalla Giordano e chissà che tra loro non possa scoppiare una passione...Vediamo insieme cosa succederà nelle puntate della Soap di Rai 3.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Elena Giordano torna a Napoli e conosce Gennaro Gagliotti

Le trame degli episodi di Un Posto al Sole ci raccontanto che nelle nuove puntate farà ritorno Elena e che questo metterà Alice nei guai! La ragazza, infatti, non ne vorrà sapere di tornare a Londra con la madre e complice la sua relazione con il più giovane dei fratelli Gagliotti si impunterà di voler costruire il suo futuro a Napoli. Questo rientro in scena di Elena, che inizialmente sembrava legata solo alla storyline di Alice, vedrà un inatteso sviluppo anche per lei. La donna, infatti, farà la conoscenza di Gennaro Gagliotti, il nuovo partner di Roberto Ferri, che ha preso in grande simpatia l'imprenditore e sembra deciso a volerlo introdurre nei circoli altolocati di Napoli. Come lui, infatti, anche Gagliotti proviene da umili origini e si è fatto strada nel mondo da solo (e non sempre onestamente bisogna aggiungere), perciò, Roberto ha deciso di prenderlo sotto la sua ala e aiutarlo a prosperare nell'interesse di entrambi.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Genna Gagliotti affascinato da Elena Giordano

Gennaro Gagliotti sarà sempre più coinvolto nelle trame delle prossime puntate della Soap. Sebbene inizialmente dovesse essere solo un personaggio marginale, con il tempo, Gagliotti ha generato un grande interesse e il suo destino si sta intrecciando con quello di Roberto Ferri, Marina e dei Cantieri Flegrei. Come mostrato durante le puntate delle festività di Natale, Gennaro Gagliotti è stato anche ospite con la moglie a casa Ferri-Giordano ed è apparso subito evidente che tra i due sposi la situazione non sia delle più rosee. E, infatti, quando conoscerà Elena Giordano l'imprenditore ne resterà subito affascinato...

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Gennaro Gagliotti potrebbe sfruttare Elena per raggiungere i suoi scopi?

Non è chiaro se l'interesse di Gagliotti per Elena sarà ricambiato e le Anticipazioni non ci svelano se tra i due scoppierà la passione, ma appare subito evidente che la presenza della bella Giordano potrebbe tornare utile all'imprenditore per il suo piano di raggiungere il controllo dei Cantieri. Gagliotti infatti potrebbe decidere di sfruttare in qualche modo Elena per avvicinarsi ulteriormente a Ferri, oppure, l'interesse per la donna sarà un ostacolo alla realizzazione dei suoi progetti? A complicare le cose c'è anche l'incidente che ha visto coinvolto uno degli yatch progettati ai Cantieri e che potrebbe diventare fondamentale per permettere a Gagliotti di mettere le mani sull'impresa di Roberto Ferri.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle ore 20.50.