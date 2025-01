Un Posto al Sole Anticipazioni: Elena Giordano fa ritorno nella Soap, guai in vista per Alice!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che Elena Giordano, madre di Alice, potrebbe far ritorno nella Soap per controllare meglio la figlia. Per Alice non mancheranno i guai! Vediamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai 3!

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che nelle trame delle prossime puntate tornerà un amatissimo personaggio, che negli anni precedenti era stato al centro di diverse dinamiche. Stiamo parlando di Elena Giordano, figlia di Marina e madre di Alice Pergolesi. Interpretata da Valentina Pace, il personaggio di Elena si era trasferito a Londra quando Alice era ancora molto piccola e da lì non si è mai spostata, a eccezioni di brevi incursioni a Napoli per tornare nelle vite di Marina e degli amici di Palazzo Palladini.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Elena fa ritorno a Napoli per Alice

Elena Giordano è stata assente nella Soap per diversi anni: dopo il trasferimento a Londra insieme ad Alice, la figlia della dark lady di Palazzo Palladini non ha più fatto ritorno a Napoli. Elena è stata assente persino durante il matrimonio di Viola con Eugenio, nonostante il forte legame di amicizia tra lei, Angella Poggi e la figlia di Ornella. Le sue brevi incursioni nelle trame della Soap sono sempre legate alla figlia Alice, che sembra mettersi ogni volta in qualche spiacevole guaio. Come nel caso della falsa violenza che avrebbe subito ai danni di Nunzio Cammarota: vista la grave e delicata situazione, Elena ha fatto ritorno a Napoli per stare vicino alla figlia. E ora che Alice si è messa in testa di restare in pianta stabile a Napoli e costruire nella città partenopea il suo futuro, Elena ha deciso di tornare a Palazzo Palladini e provare a far cambiare idea alla figlia.

Anticipazioni Un Posto al Sole: l'arrivo di Elena metterà scompiglio nei piani di Alice

A Napoli Alice si sta costruendo una nuova vita, merito dello stage a Radio Golfo 99 e alla nuova relazione con Vinicio Gagliotti. I due sono più innamorati che mai, nonostante si siano già messi in diversi guai e abbiano portato Marina Giordano e Roberto Ferri a mettere un veto iniziale sulla loro conoscenza. Tuttavia, Alice ha continuato a frequentare il ragazzo e non sembra intenzionato a troncare questa relazione. Il ritorno di sua madre Elena a Napoli, tuttavia, cambierà di nuovo i suoi piani. Elena, infatti, non approverà le scelte della figlia e la giudicherà ancora una volta molto infantile. Perciò, le chiederà di tornare a Londra con lei. Questa richiesta non sarà ben accolta da Alice e tra madre e figlia ci sarà l'ennesimo scontro acceso.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina e Roberto nei guai, un incidente mina la credibilità dei Cantieri Flegrei

Il ritorno di Elena Giordano nella Soap di Rai3 avverrà in un momento molto delicato anche per Marina e Roberto: l'alleanza con Gennaro Gagliotti li sta trascinando in situazioni sempre più pericolosi, ma questa volta a causare loro dei danni sarà un incidente che avverrà ai Caraibi e che riguarderà uno dei loro yatch. Questa incresciosa situazione metterà sotto pressione la coppia, che già sta vivendo un delicato momento dopo la vicenda del piccolo Tommaso, perché rischierà di mettere in cattiva luce la reputazione dei Cantieri Flegrei. Le Anticipazioni della Soap non ci svelano di più, ma se questo incidente potrebbe essere in realtà causato dai Gagliotti oppure Gennao Gagliotti potrebbe approfittare della delicata situazione in cui si trova Ferri per proporgli un accordo che andrebbe a suo vantaggio. Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo...

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.