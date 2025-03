Un Posto al Sole Anticipazioni dal 31 marzo al 4 aprile 2025: Jimmy e Camillo come Sherlock e Watson

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai3 dal 31 marzo al 4 aprile 2025. Negli episodi della Soap vedremo Jimmy e Camillo indagare mentre Roberto fa una proposta scomoda a Marina.

Scopriamo cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda dal 31 marzo al 4 aprile 2025 su Rai3 alle ore 20.50. Le anticipazioni della Soap ci rivelano che Jimmy e Camillo uniranno le forze per indagare sul disastro al Parco Archeologico, mentre Micaela metterà pepe alla situazione con le sue idee improvvise. Roberto Ferri vuole convincere Marina Giordano a fare un passo rischioso, ci riuscirà? Michele, invece, si riprende e fa una scoperta che lo sconcerta.

Ecco le trame complete delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 31 marzo 2025 a venerdì 4 aprile 2025.

Lunedì 31 marzo 2025

Valeria realizza il suo piano contro Manuela, spingendo Camillo e Jimmy a unire le forze per indagare su quanto accaduto al parco archeologico. Ferri, invece, impone a Micaela un sostituto per Michele, che ha scelto in totale autonomia ma lei non ha intenzione di rimanere a guardare, e farà di testa sua per dare una scossa alla trasmissione radiofonica. Mentre Samuel sembra aver superato la sua ossessione per Micaela grazie alla conoscenza di Gabriela, Rosa si sfoga con Raffaele a proposito dell’insolito comportamento del figlio Manuel, sempre più freddo e distaccato nei suoi confronti.

Martedì 1° aprile 2025

Valeria continua il suo piano contro Manuela ma ignora che Camillo si è messo ad indagare sul disastroso giorno del misfatto e che, prima o poi, le sue mosse subdole verranno a galla. Raffaele, invece, vuole guadagnarsi la fiducia di Manuel organizzando per lui un divertente pesce d’aprile.

Mercoledì 2 aprile 2025

Momento difficile per Roberto che si trova ad accettare un compromesso rischioso ovvero accettare che Gennaro Gagliotti diventi socio dei Cantieri, rischiando di finire indagato nell’inchiesta Saviani. Tornato finalmente in salute, Michele recupera il suo computer e fa una scoperta che lo sconcerta, proprio mentre Jimmy e Camillo si calano nei panni di due moderni investigatori e si avvicinano sempre di più alla verità sull’intossicazione alimentare avvenuta al campo archeologico.

Giovedì 3 aprile 2025

Certi di aver trovato una pista affidabile, Jimmy e Camillo sono certi di aver capito la verità ma purtroppo ne sono ben lontani, e questo porterà a conseguenze impreviste. Roberto, invece, deve convincere Marina a entrare in società con Gagliotti e non sarà cosa facile. Dopo aver scoperto di aver perso tutte le sue ricerche, Michele è certo che dietro a tutto questo ci sia un criminale e questa volta troverà un modo per intervenire definitivamente. Viola, invece, riceve una proposta inaspettata da Damiano, come reagirà?

Venerdì 4 aprile 2025

L’intervento di Jimmy e Camillo mette Manuela in una brutta posizione, dato che la spedizione punitiva contro Valeria sta creando tensioni con Niko. A stravolgere tutto ci pensa, ancora una volta, Micaela con una proposta inaspettata. Mentre Samuel e Gabriela continuano a conoscersi sempre più a fondo, e sembra che lui sia pronto a voltare pagina definitivamente, Viola vorrebbe riuscire a confessare a Damiano la sua paura di iniziare la convivenza insieme, ma non riesce a tirar fuori completamente i propri sentimenti e le paure.

