Un Posto al Sole Anticipazioni 3 aprile 2025: Viola e Damiano pronti a un passo molto importante?

Anticipazioni TV

Scopriamo le anticipazioni complete della puntata della Soap in onda su Rai3 il 3 aprile 2025. Nell'episodio di Un Posto al Sole, Damiano farà una proposta molto importante a Viola. Cosa risponderà la Bruni? Intanto Michele deciderà di intervenire per fermare Gagliotti ma anche Ferri.

Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 3 aprile 2025, alle ore 20.50 su Rai3, Viola e Damiano saranno pronti a un passo molto importante. Renda farà una proposta spiazzante alla Bruni, che rimarrà senza parole. Jimmy e Camillo, convinti di aver trovato il colpevole dell’intossicazione, prenderanno una decisione che si rivelerà sbagliata e che avrà gravi conseguenze mentre Ferri cercherà di convincere Marina a entrare in società con Gennaro nonostante quanto successo e nonostante gli avvertimenti di Michele. Saviani si convincerà sempre più che Gagliotti sia un uomo pericoloso e cercherà di intervenire.

Un Posto al Sole Anticipazioni 3 aprile 2025: Damiano fa una proposta spiazzante a Viola

La vita di Viola e Damiano sta per cambiare. Risolti alcuni problemi sul lavoro e convinto dei suoi sentimenti per la Bruni, Renda deciderà di fare un passo molto importante con la sua compagna. Organizzerà una serata romantica e chiederà all’insegnante di andare a convivere. Cosa risponderà Viola? Ne sarà felice o in lei cominceranno ad annidarsi dubbi e incertezze ma soprattutto paure di rimanere scottata un’altra volta? Le anticipazioni non ci rivelano molto ma alcuni spoiler ci fanno credere che la coppia sia destinata a scoppiare, forse per delle risposte inaspettate e difficili da digerire.

Un Posto al Sole: Jimmy e Camillo prendono un abbaglio

Jimmy e Camillo stanno indagando sull’intossicazione alimentare avvenuta al parco. Manuela è fiduciosa che i due bambini le diano una mano e crede nell’intuito di suo nipote. I ragazzini arriveranno sì a una soluzione ma si rivelerà sbagliata. Purtroppo la decisione che prenderanno porterà a delle gravi conseguenze che né loro né Manuela avrebbero mai immaginato. La Cirillo si troverà in grande difficoltà con Niko e dovrà riuscire a non rovinare il loro rapporto. Ci riuscirà o Valeria segnerà altri punti a suo favore, stavolta senza neanche sporcarsi le mani?

Michele non molla la presa su Gagliotti, ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole

Roberto ha deciso di accettare la proposta di Gennaro ma dovrà vincere la ritrosia di Marina, convinta da sempre che l’imprenditore sia un uomo di cui non potersi fidare. Ferri supererà la paura di finire al centro di ulteriori polemiche e persino nelle indagini sul caporalato che Saviani aveva quasi portato a termine, prima di finire vittima della furia di Fusco. L’imprenditore sarà però convinto di poterla fare franca anche perché Michele ha fatto un’amara scoperta, ovvero si è reso conto che i file che aveva sul suo pc sono stati cancellati (da Gennaro in persona). Il giornalista non si perderà però d’animo e ora cero che il fratello di Vinicio sia ancora più pericoloso di quanto pensasse, deciderà di intervenire.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 31 marzo al 4 aprile 2025.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.