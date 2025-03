Un Posto al Sole Anticipazioni 31 marzo 2025: Manuela ko. Valeria l'ha sabotata ma Jimmy e Camillo non se la bevono!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le anticipazioni complete della puntata della Soap in onda su Rai3 il 31 marzo 2025. Nell'episodio, Valeria ha messo a segno il suo piano. Per Manuela è un brutto colpo ma Jimmy e Camillo sono pronti ad aiutarla!

Valeria sembra aver vinto la sfida con Manuela ma forse non la guerra. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 31 marzo 2025, alle ore 20.50 su Rai3, la Cirillo dovrà fare i conti con la terribile intossicazione avvenuta all’evento organizzato dal parco archeologico. Camillo e Jimmy, convinti che si sia trattato di un sabotaggio, cominceranno a indagare sugli eventi ed elaboreranno una teoria che non lascerà Manu indifferente. Intanto Ferri imporrà a Micaela un sostituto di Michele ma lei, decisa come sempre a non accettare imposizioni, deciderà di dare una bella scossa alla trasmissione. Samuel sembrerà molto preso da Gabriela, la ragazza che ha conosciuto sull’app di incontri, e stavolta potrebbe veramente dimenticare Micaela. Rosa si sfogherà con Raffaele a cui racconterà di come Manuel sia sempre più freddo e distaccato con lei. Il portiere le offrirà il suo aiuto e crederà di avere la soluzione giusta per risolvere questa situazione.

Un Posto al Sole Puntata del 31 marzo 2025: Video Riassunto

Guarda qui sotto il video riassunto della puntata di Un Posto al Sole del 31 marzo 2025 e poi leggi le anticipazioni complete dell'episodio della Soap in onda su Rai3.

Anticipazioni: Anticipazioni puntata del 31 marzo 2025

Un Posto al Sole Anticipazioni 31 marzo 2025: Manuela ko. Valeria ha vinto?

Valeria è passata al contrattacco e con la complicità di Mina ha sabotato l’evento al parco archeologico, organizzato da Manuela. La Cirillo si è trovata a fronteggiare un’intossicazione alimentare che ha coinvolto quasi tutti gli ospiti della giornata. La ragazza sarà nei guai, soprattutto con i genitori dei bambini presenti. La Paciello porterà a casa un punto prezioso nella guerra contro la zia di Jimmy, che ha dichiarato di voler riconquistare Niko e di non aver più intenzione di reprimere i suoi sentimenti.

Un Posto al Sole: Camillo e Jimmy all’arrembaggio

Valeria sembra aver portato a casa un punto molto prezioso nella sfida contro Manuela ma la Cirillo non ha perso la guerra. A darle una mano ci penseranno Camillo e Jimmy che sospetteranno sin da subito che quanto accaduto non possa essere un caso. Qualcuno deve aver sabotato l’evento e immagineranno già chi possa essere stato. I due ragazzini si metteranno alla ricerca di indizi ed elaboreranno una teoria che convincerà Manuela ma che la porterà ad avere dei grossi guai con Niko. Ne vedremo delle belle.

Samuel ha un nuovo amore? Ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole

Roberto metterà in atto quanto detto, ovvero assumerà un sostituto per Michele. Ferri imporrà la sua scelta a Micaela, che si troverà a lavorare con un’altra persona e non ne sarà per nulla felice e si vendicherà. La Cirillo non accetterà di essere messa con le spalle al muro e abituata a fare come lei vuole, escogiterà un modo per dare una scossa alla sua trasmissione radio. Intanto Samuel sembrerà finalmente felice e pronto a dimenticare la sua ossessione per Micaela. Gabriela, la ragazza conosciuta sull’app, gli piacerà davvero tanto e stavolta potrebbe essere davvero la volta buona per avere un nuovo amore. Rosa invece sarà sempre più preoccupata per il comportamento scontroso e freddo di Manuel. La Picariello ne parlerà con Raffaele e il portiere le dirà di avere un’idea per aiutarla.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 31 marzo al 4 aprile 2025.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.