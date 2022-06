Un Posto al Sole Anticipazioni 3 giugno 2022: Nunzio in crisi. La relazione con Chiara è in bilico

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 3 giugno 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Nunzio comincia a dubitare della sua relazione con Chiara. Il ragazzo chiede aiuto a suo padre per superare questa situazione mentre Raffaele viene minacciato dal clan Argento.

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 2 giugno 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Renato è impegnato nei preparativi per il nuovo incontro con Giuditta, che pare essersi ripresa grazie alle parole di Raffaele. Il Giordano si troverà invece in grande difficoltà. Il clan Argento comincerà a minacciarlo e sarà quindi costretto a prendere una decisione molto importante per la sua famiglia. Intanto Nunzio comincia a mostrare le sue prime insicurezze su Chiara. Il loro rapporto è destinato ad andare avanti o i problemi della ragazza rischiano di far crollare tutto come un castello di carta? Niko, Micaela e Filippo sono invece impegnati nel risolvere la questione vacanze di Jimmy. La Cirillo ha espresso il suo desiderio di portare il figlio nel Buthan ma il Poggi non sembra essere per nulla d'accordo con questa decisione. Toccherà proprio a Jimmy rimettere ordine tra i suoi genitori e trovare una soluzione.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Raffaele minacciato dal clan Argento

Eugenio trema e gli inquilini di Palazzo Palladini potrebbero diventare presto prede di quanto rimane del clan Argento. L'operazione anti-camorra messa in atto da Nicotera, ha scatenato il boss Lello Valsano e ora questi vuole la sua vendetta. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che a pagarne le conseguenze sarà per primo Raffaele. Il Giordano verrà minacciato dai malavitosi e dovrà prendere delle decisioni importanti riguardo il futuro della sua famiglia. Non sarà facile risolvere questa situazione. Intanto Renato si preparerà al suo incontro con Giuditta. Come andrà stavolta tra di loro?

Nunzio in crisi in Un Posto al Sole Anticipazioni 3 giugno 2022

Gli ultimi avvenimenti e la decisione di Marina di lasciare Napoli – dopo la scoperta della gravidanza di Lara – hanno portato Nunzio a riflettere sulla sua relazione con Chiara. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Cammarota comincerà ad avere dei forti dubbi sul loro amore. Le difficoltà che devono e dovranno affrontare saranno tante e ora che si trova a gestire il Vulcano, non può permettersi grandi distrazioni. Il ragazzo troverà consolazione in Franco, sempre pronto a dare consigli al figlio. Il Boschi aveva già predetto che non sarebbe stato facile e ora che Nunzio è confuso, toccherà a lui riportarlo sulla retta via.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Jimmy riporta la pace tra Micaela e Niko

Niko è in crisi a causa della proposta inaspettata di Micaela e Manuela. Le sorelle Cirillo hanno espresso il desiderio di passare le vacanze insieme a Jimmy ma in Buthan. Il Poggi, memore di quanto successo dopo il viaggio a Berlino, non ne è per nulla contento. Non vorrebbe che suo figlio lasciasse Napoli ma nello stesso tempo sente di non potergli negare di passare del tempo con sua madre. In tutta questa situazione è stato coinvolto pure Filippo. Il Sartori non è però riuscito a fare da mediatore e le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che a riportare la pace e a trovare una soluzione ci penserà Jimmy in persona. Sarà lui infatti a suggerire ai genitori un compromesso per rendere felici tutti.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 30 maggio al 3 giugno 2022.

