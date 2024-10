Un Posto al Sole Anticipazioni 1° novembre 2024: Samuel e Manuela molto vicini. Micaela brucia di gelosia!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 1° novembre 2024 vedremo che Samuel e Manuela si faranno molto vicini e la cosa scatenerà la gelosia di Micaela e la preoccupazione di Nunzio. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap di Rai3.

Nella puntata di Un Posto Al Sole in onda il 1° novembre 2024, alle ore 20:50 su Rai3, vedremo Samuel e Manuela sempre più vicini. Le anticipazioni della Saop ci rivelano che tra i due ragazzi crescerà la sintonia e la cosa non piacerà per niente né a Nunzio né tantomeno a Micaela, per due motivazioni ben diverse. Il Cammarota sarà preoccupato per il suo amico mentre la Cirillo sembrerà gelosa della nuova amicizia tra la sua gemella e il suo ex. Rosa non riuscirà più a sopportare i pettegolezzi che ormai la tormentano e Don Antoine deciderà di prendere lui stesso in mano la situazione. La confessione di Eugenio farà vacillare Viola talmente tanto da farci sospettare che tra i due possa tornare ad esserci l’intesa di una volta.

Un Posto Al Sole Anticipazioni: Samuel e Manuela pericolosamente vicini

Samuel ha aiutato Manuela a risolvere una situazione un po’ complessa e si è ritrovato ad avere una certa sintonia con la gemella della sua ex. La loro vicinanza rischia di diventare pericolosa soprattutto perché Micaela stessa comincerà a provare un certo fastidio nei confronti della gemella e del suo ex compagno. Questa inaspettata gelosia potrebbe svoltare la vita al Piccirillo e potrebbe finalmente riavvicinarlo alla mamma di Jimmy, così come ha sperato sino a ora. Potrebbe però accadere che lo chef appassionato di musica, possa scoprire in Manu, un interesse amoroso che prima non aveva minimamente considerato. Nunzio sarà molto in ansia per il suo amico. Spererà infatti che tutto quello che sta succedendo non metta in crisi il suo ex coinquilino.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Video Riassunto della puntata della Soap in onda il 1° novembre 2024

Guarda qui sotto il Video Riassunto della puntata di Un Posto al Sole in onda il 1° novembre 2024 e poi continua a leggere le Anticipazioni Complete dell'episodio della Soap di Rai3.

Anticipazioni Un Posto Al Sole: Eugenio mette in crisi Viola

Eugenio ha confortato Viola in un momento molto difficile della sua vita. La Bruni è crollata a causa della situazione, molto pesante, che sta vivendo Damiano, che non vuole farsi minimamente aiutare dalle persone a lui care. Il Renda si è chiuso in se stesso e la figlia di Ornella fa fatica a rientrare in sintonia con lui. L’aiuto del suo ex marito, ma soprattutto la confessione che le ha fatto, la metteranno in grande difficoltà e potrebbe accadere che tra i genitori di Antonio possa rinascere la sintonia di un tempo. Possibile che ci sia un ritorno di fiamma? Non ne abbiamo ancora certezza ma ammettiamo che la cosa non ci stupirebbe.

Trame e Anticipazioni Un Posto Al Sole: Don Antoine in soccorso di Rosa

I pettegolezzi ormai diffusi nel quartiere e la cattiveria di Luisa, hanno messo Rosa con le spalle al muro. La Picariello è esausta; non sopporta più questa situazione e teme che Manuel possa soffrirne ancora. La ragazza ha raccontato tutto a Don Antoine e il sacerdote, sconvolto dalla situazione, deciderà di intervenire in prima persona. Basterà il suo intervento a far finire le scomode chiacchiere su di loro? E siamo veramente sicuri che Luisa, che ormai ha dichiaratamente preso in antipatia l’ex compagna di Damiano, non troverà un’altra scusa per avercela contro di lei?

